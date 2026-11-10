Cinco detenidos en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante el operativo por la visita del Papa

FOTO: Detenidos cinco arrebatadores en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante visita del Papa

En un operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo este lunes la detención de cinco individuos en Plaza de Mayo y Puerto Madero. Entre ellos, se encontraban dos personas con antecedentes penales.

Según fuentes de la policía, los cuatro detenidos en la Plaza de Mayo, en la intersección de Rivadavia y Reconquista, fueron identificados por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) mientras uno de ellos perpetraba un arrebato y los demás empujaban a la multitud para facilitar el robo. Estos individuos, de 21, 22, 27 y 32 años, son oriundos de Lanús y Lomas de Zamora.

Los más jóvenes de este grupo cuentan con dos y cuatro antecedentes por robo, robo agravado y hurto, y están procesados en causas judiciales por estos delitos.

En un hecho paralelo, también el mismo día, la Comisaría Vecinal 1 E detuvo a un hombre de 26 años en Puerto Madero, en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, tras el robo de una cadenita. Este arresto se produjo luego de que la víctima denunciara el hecho a los agentes de seguridad que estaban en la zona.

El sospechoso, que reside en Córdoba, tenía en su poder la cadena robada al momento de su detención.