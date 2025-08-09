Cielo despejado para otro sábado invernal en Rosario
La ciudad vive una jornada soleada y sin lluvias, con mínima de 1°C y máxima prevista de 17°C. El viento sopla suave del norte y las neblinas matinales ya quedaron atrás.
09/08/2025 | 08:46Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La ciudad vive una jornada soleada y sin lluvias
Rosario amaneció este 9 de agosto con un frío intenso, pero el sol ya domina la escena y anticipa una tarde más templada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura llegará a los 17°C, con viento del norte entre 7 y 12 km/h y sin probabilidades de precipitaciones.
La mañana tuvo un breve velo de neblina en algunos barrios, que se disipó rápidamente para dar paso a un cielo limpio que se mantendrá hasta la noche. Las condiciones invitan a disfrutar de actividades al aire libre, aunque con abrigo en las primeras y últimas horas del día.
Para mañana domingo, se espera continuidad del buen tiempo: mínima de 3°C, máxima de 18°C y cielo mayormente despejado, ideal para cerrar el fin de semana bajo el sol.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario el 9 de agosto? Se espera un frío intenso por la mañana, con temperaturas que alcanzarán los 17°C y cielo mayormente despejado.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico del clima es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se disipará la neblina? La neblina se disipará rápidamente en la mañana, dando paso a un cielo limpio.
¿Dónde se espera buen tiempo mañana? Se espera buen tiempo en Rosario para mañana, domingo.
¿Por qué es ideal salir al aire libre? Las condiciones climáticas son favorables, con temperaturas agradables y cielo despejado, aunque se recomienda abrigo en las horas más frías.