Cielo despejado para otro sábado invernal en Rosario

FOTO: La ciudad vive una jornada soleada y sin lluvias

Rosario amaneció este 9 de agosto con un frío intenso, pero el sol ya domina la escena y anticipa una tarde más templada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura llegará a los 17°C, con viento del norte entre 7 y 12 km/h y sin probabilidades de precipitaciones.

La mañana tuvo un breve velo de neblina en algunos barrios, que se disipó rápidamente para dar paso a un cielo limpio que se mantendrá hasta la noche. Las condiciones invitan a disfrutar de actividades al aire libre, aunque con abrigo en las primeras y últimas horas del día.

Para mañana domingo, se espera continuidad del buen tiempo: mínima de 3°C, máxima de 18°C y cielo mayormente despejado, ideal para cerrar el fin de semana bajo el sol.