Un motociclista de 28 años resultó con lesiones graves este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la avenida Circunvalación de Rosario. El siniestro ocurrió alrededor de las 11.35, entre Uriburu y Presidente Perón, en la mano que circula hacia el sur.

Colisionaron una motocicleta Honda PCX 150, conducida por un joven domiciliado en Granadero Baigorria, y una camioneta Ford 350, al mando de un hombre de 55 años. Personal del corredor vial intervino para realizar los cortes de tránsito correspondientes.

Una ambulancia del Sies, a cargo del médico Maximino, trasladó al motociclista al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde le diagnosticaron una luxofractura de hombro. El conductor de la camioneta fue aprehendido y ambos vehículos quedaron secuestrados para las actuaciones correspondientes.