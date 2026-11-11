FOTO: Chocó a una ciclista, intentó escapar y amenazó con una tijera a agentes municipales

Un repartidor que circulaba en motocicleta chocó a una ciclista, intentó escapar y amenazó con una tijera a agentes de Control Municipal que intervinieron en el procedimiento. El episodio ocurrió el 10 de noviembre, alrededor de las 16.55, en la intersección de avenida Avellaneda y avenida Pellegrini, en Rosario. El conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría 2ª.

De acuerdo con la información oficial, la mujer circulaba en bicicleta por la bicisenda de avenida Avellaneda, en sentido sur-norte. Al llegar a Pellegrini, comenzó a cruzar con el semáforo en verde, cuando una motocicleta que avanzaba en sentido contrario realizó un giro prohibido con la señal en rojo e impactó contra ella, provocando su caída sobre la calzada.

Tras el choque, los agentes de Control Municipal que patrullaban la zona asistieron a la ciclista y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, el motociclista manifestó que quería retirarse e intentó abandonar el lugar. Cuando los trabajadores municipales se interpusieron para impedirlo, el hombre extrajo una tijera y los amenazó con agredirlos si no lo dejaban ir.

Ante la situación, los agentes solicitaron apoyo policial. Una patrulla de la Policía Federal que circulaba por el sector intervino y redujo al conductor. Posteriormente, llegó personal de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe, que se hizo cargo del procedimiento. Los trabajadores municipales también formalizaron una denuncia por las amenazas recibidas.

En paralelo, llegó una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que examinó a la ciclista, identificada como Elizabeth Suárez. El personal médico le diagnosticó politraumatismos y dispuso su traslado al Sanatorio Plaza para recibir atención. El motociclista, por su parte, manifestó que no necesitaba asistencia médica porque no presentaba lesiones.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedó detenido a disposición de la Justicia. Además, se secuestró la tijera utilizada para amenazar a los agentes y la motocicleta quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El episodio quedó documentado en las actuaciones policiales, con testimonios de los agentes que intervinieron y de personas que presenciaron lo ocurrido. El video que posteriormente circuló en redes sociales muestra el momento en que los trabajadores municipales intentan impedir que el motociclista se retire, pero no registra la totalidad de la secuencia, incluido el choque y la asistencia a la ciclista.