Chocaron tres camiones en el puente Rosario-Victoria
Uno de los vehículos se salió de la calzada y quedó a centímetros del agua, en medio de la crecida del río. Los conductores sufrieron heridas leves.
25/11/2026 | 14:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Vialidad Nacional asume control del puente Rosario-Victoria y rutas del corredor.
Un choque en cadena entre tres camiones se registró en el kilómetro 21 de la ruta Rosario-Victoria, en sentido hacia esa ciudad entrerriana. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos se salió de la calzada y quedó al borde del río Paraná, muy cerca de caer al agua.
Los conductores sufrieron heridas leves y no se registraron lesiones de gravedad. La situación generó preocupación debido a la crecida del Paraná, cuyo nivel se encuentra a apenas cinco centímetros de la altura de alerta.
Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. En tanto, la circulación hacia Victoria presentaba complicaciones por el operativo y las tareas para retirar los camiones, mientras que el tránsito hacia Rosario permanecía despejado.
Información en desarrollo...
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un choque en cadena entre tres camiones en la ruta Rosario-Victoria.
¿Quiénes están involucrados? Los conductores de los camiones, quienes sufrieron heridas leves.
¿Cuándo sucedió? El incidente se registró en el kilómetro 21 de la ruta, pero no se especifica la fecha.
¿Dónde ocurrió? En el kilómetro 21 de la ruta Rosario-Victoria, cerca del río Paraná.
¿Por qué es preocupante? Debido a la crecida del Paraná, que está a cinco centímetros de la altura de alerta.