Un choque en cadena entre tres camiones se registró en el kilómetro 21 de la ruta Rosario-Victoria, en sentido hacia esa ciudad entrerriana. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos se salió de la calzada y quedó al borde del río Paraná, muy cerca de caer al agua.

Los conductores sufrieron heridas leves y no se registraron lesiones de gravedad. La situación generó preocupación debido a la crecida del Paraná, cuyo nivel se encuentra a apenas cinco centímetros de la altura de alerta.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. En tanto, la circulación hacia Victoria presentaba complicaciones por el operativo y las tareas para retirar los camiones, mientras que el tránsito hacia Rosario permanecía despejado.

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