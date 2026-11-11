FOTO: Caso Micaela García: la fiscalía solicita cadena perpetua para Néstor Pavón por su rol en el femicidio

La fiscalía ha solicitado este miércoles la pena de prisión perpetua para Néstor Pavón, uno de los principales acusados en el caso del femicidio y abuso sexual de Micaela García. Esta petición fue formulada por el fiscal Gamal Taleb durante los alegatos que se desarrollan en la ciudad de Gualeguay, tras concluir la fase de incorporación de pruebas.

En su exposición, Taleb destacó que Pavón y Sebastián Wagner formaron una "díada" en la madrugada del 1 de abril de 2017. En este contexto, el fiscal argumentó que Pavón desempeñó un papel de liderazgo, mientras que Wagner, quien ya cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato, fue quien ejecutó las órdenes dadas.

El fiscal también enfatizó que ambos acusados secuestraron a Micaela García en contra de su voluntad, trasladándola en un Renault 18 Break hacia un área rural alejada de Gualeguay, donde se perpetró el crimen. La gravedad de los hechos expuestos ha llevado a la fiscalía a solicitar la máxima pena posible para Pavón.

El veredicto sobre el femicidio de Micaela García se dará a conocer el lunes 30 de noviembre a las 8 de la mañana. La sociedad sigue atenta a este caso que ha conmocionado al país y ha despertado un profundo debate sobre la violencia de género y la justicia en Argentina.