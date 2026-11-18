El Estado nacional fue condenado a indemnizar con 170 millones de pesos a la familia de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente cordobés de 22 años que murió en junio de 2022 durante un bautismo militar en la provincia de Corrientes.

La resolución del Juzgado Federal de Río Cuarto representa un nuevo avance judicial en una causa que conmocionó al país por las circunstancias en las que falleció el joven integrante del Ejército Argentino.

En diálogo con medios locales, Enrique Novo, abogado de la familia, destacó el alcance del fallo y señaló que los jueces reconocieron las responsabilidades por lo ocurrido y su relación directa con el daño provocado.

Según explicó el letrado, la sentencia reconoció "todos los hechos, las responsabilidades y el vínculo entre el suceso y el daño ocasionado". No obstante, adelantó que la familia apelará la resolución debido a diferencias en los criterios utilizados para calcular y actualizar la indemnización, cuyos valores fueron establecidos sobre la base de 2022.

Además, se estima que el Estado nacional también presentará un recurso, por lo que la discusión podría continuar ante la Cámara Federal de Córdoba.

El fallo por la reparación económica se conoce después de que, en octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes las condenas contra los exmilitares involucrados en el episodio.

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas, la fiscalía y la querella. De esta manera, se mantuvo la calificación de abandono de persona seguido de muerte, en concurso con abuso de autoridad, sin modificarla por la figura de homicidio.

Las penas de prisión efectiva establecidas para los siete exmilitares condenados fueron las siguientes:

Luis Acosta y Claudio Luna: siete años y seis meses de prisión.

Rubén Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga: siete años de prisión.

Emanuel Martínez, Exequiel Aguilar y Gerardo Bautista: seis años y seis meses de prisión.

La nueva resolución judicial llega en medio de una historia familiar atravesada por el dolor. El año pasado falleció Ezequiel Chirino, padre de Matías, en un accidente vial. Durante años, había encabezado el reclamo de justicia por la muerte de su hijo.

El hombre recordaba que Matías estaba feliz de formar parte del Ejército Argentino, una institución a la que había ingresado con entusiasmo. Sin embargo, antes de viajar a Corrientes, el joven le había manifestado su temor por lo que podía suceder durante el bautismo militar.

Tras la muerte de Ezequiel, el reclamo judicial continuó en manos de su esposa y de la otra hija del matrimonio.

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Ahora, con la condena económica al Estado nacional, la familia obtuvo un nuevo reconocimiento judicial de las responsabilidades por la muerte del joven subteniente. Sin embargo, la discusión por el monto de la indemnización todavía no está cerrada y continuará en las instancias de apelación.

A más de cuatro años de aquel episodio, la causa sigue teniendo consecuencias judiciales y mantiene vigente el reclamo de una familia cordobesa que busca justicia por la muerte de Matías.