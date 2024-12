Carga mental y gestión del tiempo: consejos para sobrevivir al fin de año

La abogada y creadora de contenido, Natalia Cico, presenta su libro "Gestión del Tiempo", una obra que busca ayudar a las mujeres a optimizar su tiempo y reducir el estrés en sus vidas diarias.

En una entrevista con Entre Líneas, Cico comparte su experiencia personal y profesional que la llevó a escribir este libro, que se enfoca en las dificultades que enfrentan las mujeres en la gestión de sus múltiples responsabilidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La idea de escribir el libro surge de su propia búsqueda de equilibrio. "En el 2019 me encontraba en un momento de mucho estrés con dos nenas muy chiquitas y trabajando. Me di cuenta de que tenía que parar, pero no sabía por dónde", explicó Cico.

Durante la pandemia, encontró tiempo para estudiar y profundizar en el tema, lo que la llevó a desarrollar un método propio de gestión del tiempo.

Cico destacó la importancia del conocimiento en este proceso: "El camino es el conocimiento, porque cuando uno está abrumado de tareas no puede darse cuenta de que estudiar sobre estos temas va a ser una inversión".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Recomienda a las mujeres dedicar un tiempo a aprender sobre gestión del tiempo, lo que puede transformar su vida. "Cuando uno sabe gestionar el tiempo, sabe planificar y conocerse a uno mismo", agrega.

En su libro, Asico detalla un método en cuatro pasos: realizar un autodiagnóstico, eliminar actividades innecesarias, automatizar tareas mediante tecnología y aprender a planificar. "Es fundamental hacerse un autodiagnóstico para entender cómo se está ocupando el tiempo", señala.

La autora también aborda el desafío de decir "no", especialmente en el ámbito laboral. "Detrás de un no hay un sí. Cuando decís que no a algo, le estás diciendo que sí a tu tiempo libre y a tu bienestar", explica. Además, enfatizó la importancia de aprender a delegar, soltar el perfeccionismo y tener una mirada benigna hacia uno mismo.

Cico también reflexiona sobre la carga mental que enfrentan muchas mujeres en sus hogares. "El hombre asume a veces más tareas, pero no asume la carga mental", señala, resaltando la necesidad de una comunicación efectiva en las parejas para compartir responsabilidades.

El libro "Gestión del Tiempo" está disponible en su página web Organizadas, en El Mundo del Libro y en plataformas digitales como Amazon y Google Play.

"El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida", concluyó Cico.

Entrevista de Giuliana Piantoni