Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Cada año se diagnostican más de 4.600 nuevos casos de cáncer de cuello uterino en Argentina, y aproximadamente 2.500 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Estas estadísticas subrayan la urgencia de implementar estrategias de prevención y detección temprana, herramientas esenciales para mitigar el impacto de la enfermedad.

Un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas revela que el problema también es de índole global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, si la tendencia actual se mantiene, el número de muertes podría ascender de cerca de 280 mil en 2024 a 410 mil para el final de la década.

El vínculo con el virus del papiloma humano (VPH) resulta fundamental para entender el desarrollo y la prevención de este tipo de cáncer. Según la OMS, el 99% de los casos están relacionados con este virus, que es una infección común que frecuentemente pasa desapercibida.

Este martes se conmemora el Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, una fecha que destaca el desafío de revertir el aumento de esta enfermedad prevenible. Las herramientas están disponibles; el reto radica en que más personas las conozcan e integren en su cuidado de salud.

Del VPH al cáncer, un riesgo que puede pasar inadvertido

El VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. Se estima que cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Se transmite principalmente a través del contacto con piel y mucosas durante las relaciones sexuales, y basta un solo contacto para adquirir la infección.

Esta infección no se transmite al compartir objetos ni al usar baños públicos, como se había creído erróneamente. En la mayoría de los casos, la infección desaparece de manera espontánea; sin embargo, cuando persiste, puede causar diferentes tipos de cáncer, incluido el de cuello de útero, ano, vagina y vulva.

Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el VPH, hay maneras de reducir el riesgo de infección y detectar a tiempo las lesiones que puede provocar. La educación sexual integral (ESI), el uso del preservativo y la vacunación son claves para la prevención. Los controles ginecológicos regulares permiten identificar alteraciones de forma temprana.

"Que la infección por VPH sea frecuente y muchas veces asintomática resalta la importancia de la información. Explicar su conexión con el cáncer de cuello uterino y difundir las formas de prevención puede ayudar a que más familias adopten estas medidas de cuidado de salud," comentó la Dra. María Cecilia Torroija (MN 95152), directora asociada de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina, durante el Seminario de Periodismo Científico 2026.

Avanzar hacia la eliminación

El cáncer de cuello uterino puede ser prevenido. La vacunación y los chequeos regulares son cruciales para detectar lesiones de manera temprana y para mejorar el pronóstico de la enfermedad.

En este sentido, la OMS ha establecido tres metas para 2030 que buscan guiar a los países hacia la eliminación de esta enfermedad:

1. Vacunar al 90% de las niñas contra el VPH antes de cumplir 15 años.

2. Examen del 70% de las mujeres mediante una prueba de alta precisión a los 35 y 45 años.

3. Brindar el tratamiento adecuado al 90% de las mujeres con lesiones precoces o cáncer de cuello uterino.

En Argentina, los datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que la cobertura de la dosis única de la vacuna contra el VPH en niñas de 11 años es del 61,3%. Esta cifra resalta la necesidad de mejorar las tasas de vacunación como parte de una estrategia integral para prevenir el cáncer de cuello uterino.

A esto se suman el Papanicolaou y el test de VPH, estudios que permiten detectar alteraciones en las células del cuello uterino o identificar la presencia del virus, orientando el seguimiento médico y el tratamiento de lesiones antes de que se conviertan en cáncer.

"Al principio, el cáncer de cuello uterino no suele presentar síntomas. Por eso, sentirse bien no implica que se deban omitir los controles. No hay que esperar a tener molestias para consultar y realizar los estudios necesarios," afirmó la Dra. Gabriela Bugarín (M.N. 71.988), directora médica de oncología de MSD Argentina.

Agencia NA