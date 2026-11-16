Camionero brasileño detenido en Corrientes con casi 2 gramos de alcohol en sangre
El procedimiento se realizó durante un control vehicular en el kilómetro 480, a la altura de la ciudad de Bonpland.
FOTO: Camionero brasileño detenido en Corrientes con casi 2 gramos de alcohol en sangre
Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – Un camionero brasileño fue detenido en la provincia de Corrientes al circular con casi 2 gramos de alcohol en sangre, lo que lo obligará a enfrentar una multa y sanción grave.
El incidente fue detectado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras el hombre transitaba por la Ruta Nacional 14. A la altura del kilómetro 480, cerca de la ciudad de Bonpland, se le realizó un test de alcoholemia que resultó positivo.
El individuo, de 66 años, manejaba con un nivel de 1,89 g/L de alcohol en sangre, una infracción considerada grave, especialmente tratándose de un conductor profesional.
Como resultado de esta contravención, el camionero no pudo continuar con su ruta programada y deberá afrontar una sanción económica de $1,7 millones.
Desde la ANSV advierten que "conducir bajo los efectos del alcohol afecta los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo, y aumenta considerablemente el riesgo de provocar un siniestro vial".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el camionero?
Un camionero brasileño fue detenido en Corrientes por conducir con casi 2 gramos de alcohol en sangre.
¿Dónde tuvo lugar el hecho?
El procedimiento se realizó en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 480, cerca de Bonpland.
¿Cuál fue el resultado del test de alcoholemia?
El test arrojó un resultado positivo de 1,89 g/L de alcohol en sangre.
¿Qué sanciones enfrentará?
El camionero deberá pagar una multa de $1,7 millones y no podrá continuar su ruta.
¿Qué riesgos implica conducir con alcohol?
Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de siniestros viales, afectando reflejos y control del vehículo.
[Fuente: Noticias Argentinas]