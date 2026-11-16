FOTO: Camionero brasileño detenido en Corrientes con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – Un camionero brasileño fue detenido en la provincia de Corrientes al circular con casi 2 gramos de alcohol en sangre, lo que lo obligará a enfrentar una multa y sanción grave.

El incidente fue detectado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras el hombre transitaba por la Ruta Nacional 14. A la altura del kilómetro 480, cerca de la ciudad de Bonpland, se le realizó un test de alcoholemia que resultó positivo.

El individuo, de 66 años, manejaba con un nivel de 1,89 g/L de alcohol en sangre, una infracción considerada grave, especialmente tratándose de un conductor profesional.

Como resultado de esta contravención, el camionero no pudo continuar con su ruta programada y deberá afrontar una sanción económica de $1,7 millones.

Desde la ANSV advierten que "conducir bajo los efectos del alcohol afecta los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo, y aumenta considerablemente el riesgo de provocar un siniestro vial".