FOTO: Cámara de Casación frena extradición de Bertulazzi hasta su captura tras su fuga

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ha decidido este jueves suspender el proceso de extradición del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi hasta que se logre su captura.

Según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal, por mayoría, resolvió remitir las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 1 de la Ciudad de Buenos Aires y, una vez que el prófugo se encuentre a disposición de las autoridades, "deberá devolver las presentes para continuar su tramitación".

Detuvieron a la esposa de Bertulazzi

La Policía Federal llevó a cabo en las últimas horas el arresto de Betina Erika Köpcke, esposa de Bertulazzi, al considerar que existen elementos que indican que tenía conocimiento previo y detallado del plan de escape.

El procedimiento se realizó este miércoles por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 1, a cargo de la jueza María Servini, tras la aparición de nuevas pruebas que vincularían a la mujer con la planificación de la fuga.

La investigación permitió establecer que Köpcke habría tenido conocimiento previo y detallado del plan de escape de Bertulazzi. Esta hipótesis se sustenta en el análisis forense de un celular encontrado en una mochila negra que el prófugo abandonó al momento de su evasión, confirmaron a NA.

Entre los elementos recuperados se identificaron fotografías tomadas en octubre de 2025, en las que se observa a la mujer frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde posteriormente se concretó la fuga. También se encontraron imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón utilizado como vía de escape, registradas varios meses antes del hecho.

A partir de estas pruebas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Köpcke, de 77 años, en el barrio porteño de San Telmo, donde fue localizada y detenida.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada al prófugo y distintos recortes periodísticos relacionados con su fuga. Todos los elementos serán incorporados a la investigación judicial.

Por disposición de la jueza Servini, la mujer quedó detenida e incomunicada y será trasladada a la sede judicial para prestar declaración indagatoria este jueves.

La causa continúa bajo investigación, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de María Alejandra Mangano, mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades en la evasión de Bertulazzi.