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Calor intenso y lluvias en el AMBA: se espera una semana de altas temperaturas

Las altas temperaturas se mantendrán vigentes y treparán hasta rozar los 30 grados.

15/11/2026 | 07:38Redacción Cadena 3

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Calor intenso y lluvias en el AMBA: se espera una semana de altas temperaturas

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Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Una semana de intenso calor y algunas lluvias se prevé para Capital Federal y sus alrededores, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese contexto, las temperaturas altas se mantendrán y alcanzarán casi los 30 grados, mientras que también se registrarán precipitaciones, una situación que se repetirá a lo largo del verano debido a la influencia del "Niño".

Para este domingo, se pronostica un cielo de parcial a mayormente nublado y vientos del sudeste rotando hacia el este, con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados como mínima y 27 como máxima.

El lunes se anticipa cielo nublado a mayormente nublado, con vientos del noreste que cambiarán al este y luego nuevamente al noreste, con marcas térmicas de entre 17 y 26 grados.

El martes se prevén tormentas aisladas y chaparrones a lo largo del día, con vientos del sudoeste, y los termómetros se ubicarán entre los 16 y los 26 grados.

En tanto, el miércoles se espera un cielo de parcial a mayormente nublado y vientos del sudoeste, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28, lo que lo convertirá en el día más caluroso de la semana.

Para el jueves, se pronostica un cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste que rotarán al norte, y temperaturas que oscilarán entre 15 y 26 grados, lo que lo hará uno de los días más "agradables" de la semana.

Finalmente, el viernes se anuncian chaparrones por la mañana y un cielo mayormente nublado en la tarde y noche, con vientos del oeste que cambiarán al sur y temperaturas que se ubicarán entre 16 y 26 grados.

Por su parte, el sábado se prevé cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste, con mínimas de 15 grados y máximas de 26.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué se espera para el AMBA?
Una semana de intenso calor y algunas lluvias, con temperaturas que llegarán casi a los 30 grados.

¿Quién lo informa?
El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se prevé el clima más caluroso?
El miércoles será el día más caluroso, con una máxima de 28 grados.

¿Dónde se aplica este pronóstico?
Este pronóstico es para Capital Federal y sus alrededores.

¿Por qué hay lluvias esperadas?
Las lluvias se deben a la presencia del fenómeno climático conocido como "Niño".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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