FOTO: Calor intenso en el AMBA: miércoles con 30 grados y un fin de semana agobiante

El calor regresa con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la región vivirá una jornada con cielo despejado y una notable amplitud térmica.

Las primeras horas del día se presentaron frescas, con una mínima de 13 grados, pero se espera que el sol impulse un rápido aumento de la temperatura, alcanzando los 30°C por la tarde.

Este panorama marcará el inicio de una tendencia cálida y seca que se mantendrá durante el resto de la semana, sin precipitaciones a la vista. El fin de semana se anticipa con características veraniegas, donde las temperaturas volverán a superar los 30 grados.

Cómo estará el tiempo hasta el domingo

Jueves 26 de noviembre: La nubosidad aumentará de manera progresiva, comenzando con un cielo despejado en la madrugada y pasando a ligeramente nublado durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 28°C.

Viernes 27 de noviembre: Se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con un nuevo aumento térmico que llevará la mínima a 17°C y la máxima hasta 31°C.

Sábado 28 de noviembre: Comenzará un fin de semana caluroso, con temperaturas que variarán de 18°C a 34°C.

Domingo 29 de noviembre: El cierre de la semana mantendrá el cielo parcialmente nublado y calor intenso, con una mañana templada de 20°C y una tarde que alcanzará nuevamente los 34°C.