FOTO: Caballito se prepara para el TramBus: cambios viales desde el 25 de noviembre

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) – La Ciudad de Buenos Aires ha anunciado que desde este miércoles 25 de noviembre entrarán en vigor modificaciones en las calles de Caballito debido a la llegada del TramBus programada para diciembre. Estas adecuaciones viales buscan mejorar la circulación en el barrio.

Las principales modificaciones incluyen que la avenida Honorio Pueyrredón se convertirá en mano única hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén, mientras que la avenida Acoyte tendrá mano única hacia el norte desde Neuquén hasta Díaz Vélez.

Además, se cambiarán los sentidos de circulación de tramos de las calles Felipe Vallese (que pasará a ser doble mano entre Av. Acoyte y Ambrosetti), Juan B. Ambrosetti (que cambiará su sentido al sur entre Jauretche y Av. Rivadavia), y el Pje. Florencio Balcarce, que se convertirá en mano al norte entre Yerbal y avenida Rivadavia.

La calle de convivencia Honorio Pueyrredón, conocida como Parque lineal, también cambiará su sentido hacia el sur entre las calles Avellaneda y Neuquén.

El comunicado indica que "las adecuaciones se realizarán teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental elaborado antes del inicio de los trabajos, además del estudio específico sobre el puente ubicado en la calle Ambrosetti, que facilitará la continuidad de las líneas 55 y 145".

Desde el Gobierno de la Ciudad se explica que estas modificaciones tienen como objetivo ordenar la circulación en sentido norte-sur, distribuir los recorridos del transporte público según su procedencia y evitar la concentración de colectivos en una sola avenida. Se busca así reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar la circulación en las calles del barrio.

El ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, afirmó: "Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable. Es un paso importante para seguir mejorando la experiencia de viaje de miles de personas".

Detalles de los cambios de sentido

Las modificaciones incluyen:

Avenida Honorio Pueyrredón, entre Avenida Ángel Gallardo y Neuquén: cambio de mano al Sur. Se incorporará un carril exclusivo.

Calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén: cambia de sentido mano hacia el sur.

Avenida Acoyte, entre Neuquén y Avenida Díaz Vélez: cambio a mano única al norte. Se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha.

Felipe Vallese, entre Avenida Acoyte y Ambrosetti: cambia a doble mano.

Ambrosetti, entre Jauretche y Avenida Rivadavia: cambio de mano al sur.

Pje. Florencio Balcarce, entre Yerbal y Avenida Rivadavia: cambia de mano al norte.

Sistema TramBus: una nueva forma de moverse por la Ciudad

El sistema TramBus abarcará 20 kilómetros y atravesará ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Su trazado permitirá combinar con otros modos de transporte y tendrá un boleto integrado con todas las líneas de Subte.

El sistema contará con paradas proyectadas aproximadamente cada 500 metros y contará con once paradores icónicos en puntos estratégicos de alta demanda, que facilitarán la combinación con subtes, trenes, colectivos y la red pública de bicicletas EcoBici.

La futura implementación se enmarca en el Plan Urbano Ambiental, el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, que promueven la reducción de emisiones y la mejora de la experiencia de viaje. Actualmente, más de 8 millones de viajes se realizan diariamente en la Ciudad, siendo el 47 % de esos desplazamientos en transporte público, consolidándose como la opción más elegida por los usuarios.

Agencia NA