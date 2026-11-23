La Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2 de Villa María, a cargo de la Dra. Juliana Companys, solicitó este lunes la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Noelia Romina Arselli, de 38 años, con domicilio en esa ciudad.

Según los datos difundidos, Arselli mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro lacio hasta la mitad de la espalda y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía un pantalón largo tipo calza, remera negra de mangas cortas, campera tipo parka de color blanco o beige y botas marrones.

La última vez que fue vista fue el sábado 21 de noviembre de 2026, en horas de la mañana, en las inmediaciones de la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Boulevard Italia. Suele frecuentar los barrios La Calera y Roque Sáenz Peña.

Cualquier dato que pueda contribuir a establecer su paradero debe comunicarse al 911, a la Departamental General San Martín a los teléfonos (0353) 4619120, 4619106 o 4619104, a la Unidad Judicial al (0353) 4618838, o a la dependencia policial más cercana.