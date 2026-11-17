Brutal robo piraña en heladería de Quilmes: la policía busca a los delincuentes
La Policía Bonaerense trabaja para identificar y detener a los 10 delincuentes que asaltaron una heladería en Quilmes, llevándose dinero y pertenencias de clientes y empleados.
FOTO: Brutal robo piraña en heladería de Quilmes: la policía busca a los delincuentes
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Un violento robo piraña se registró recientemente en una reconocida heladería del partido bonaerense de Quilmes, donde la Policía se encuentra en plena búsqueda de los 10 delincuentes que fueron captados por las cámaras de seguridad.
El incidente ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde, cuando al menos 10 jóvenes irrumpieron con violencia en la heladería Lucciano's, situada en el cruce de las calles Colón y Almirante Brown, en el corazón de Quilmes.
Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el robo, en el que se puede ver a los asaltantes utilizando una gran agresividad y en menos de un minuto despojaron a los empleados y clientes de sus pertenencias, además de llevarse la recaudación del día.
Tras el suceso, los responsables de la heladería se dirigieron a la Comisaría Primera de Quilmes para realizar la denuncia y facilitar las imágenes del asalto, con la esperanza de que esto ayude a identificar a los responsables.
Hasta el momento, ninguno de los implicados ha sido arrestado, y las autoridades continúan trabajando arduamente para lograr la captura de al menos uno de los asaltantes.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Quilmes?
Un violento robo piraña en una heladería dejó a empleados y clientes sin sus pertenencias.
¿Quiénes fueron los responsables?
Al menos 10 jóvenes fueron los que llevaron a cabo el asalto.
¿Cuándo ocurrió el robo?
El incidente tuvo lugar el viernes 13 de noviembre por la tarde.
¿Dónde se llevó a cabo el robo?
En la heladería Lucciano's, ubicada en Quilmes.
¿Qué medidas se están tomando?
La policía investiga el caso y busca identificar a los delincuentes a partir de las grabaciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]