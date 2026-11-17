FOTO: Brutal robo piraña en heladería de Quilmes: la policía busca a los delincuentes

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- Un violento robo piraña se registró recientemente en una reconocida heladería del partido bonaerense de Quilmes, donde la Policía se encuentra en plena búsqueda de los 10 delincuentes que fueron captados por las cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde, cuando al menos 10 jóvenes irrumpieron con violencia en la heladería Lucciano's, situada en el cruce de las calles Colón y Almirante Brown, en el corazón de Quilmes.

Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el robo, en el que se puede ver a los asaltantes utilizando una gran agresividad y en menos de un minuto despojaron a los empleados y clientes de sus pertenencias, además de llevarse la recaudación del día.

Tras el suceso, los responsables de la heladería se dirigieron a la Comisaría Primera de Quilmes para realizar la denuncia y facilitar las imágenes del asalto, con la esperanza de que esto ayude a identificar a los responsables.

Hasta el momento, ninguno de los implicados ha sido arrestado, y las autoridades continúan trabajando arduamente para lograr la captura de al menos uno de los asaltantes.