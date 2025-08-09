Blanqueo de capitales: más de 6.200 santafesinos declararon USD 560 millones

El Régimen de Regularización de Activos, establecido por la Ley Tributaria 14.386, estuvo vigente en la provincia desde el 26 de febrero y tuvo dos prórrogas. Del total de adherentes, 5.330 fueron personas físicas y 892 jurídicas. En 188 casos, las declaraciones superaron los 100 mil dólares.

Según datos de la Administración Provincial de Impuestos (API), el 83% de los capitales blanqueados correspondió a dinero, el 10% a bienes registrables y el 7% a inversiones y créditos. La recaudación provincial alcanzó los 758 millones de pesos, que serán utilizados para premiar a contribuyentes cumplidores.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, remarcó que “en Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir; los verdaderos héroes son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”.

Medidas de alivio tributario

La decisión de destinar la recaudación del blanqueo a beneficios para cumplidores se enmarca en las políticas de alivio fiscal que impulsa la provincia. Entre ellas, se devolvieron 964 millones de pesos en saldos a favor de Ingresos Brutos a las cuentas bancarias de contribuyentes.

Además, se implementaron créditos fiscales para sectores como comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, que les permiten aplicar parte o la totalidad de lo abonado en Patente o Impuesto Inmobiliario para reducir el pago de Ingresos Brutos.