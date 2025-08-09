Blanqueo de capitales: más de 6.200 santafesinos declararon USD 560 millones
En Santa Fe, 6.222 contribuyentes se sumaron al Régimen de Regularización de Activos que cerró el 31 de julio, declarando capitales por 560 millones de dólares. Los fondos recaudados serán destinados a beneficios para cumplidores.
09/08/2025 | 09:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Blanqueo de capitales: más de 6.200 santafesinos declararon USD 560 millones
El Régimen de Regularización de Activos, establecido por la Ley Tributaria 14.386, estuvo vigente en la provincia desde el 26 de febrero y tuvo dos prórrogas. Del total de adherentes, 5.330 fueron personas físicas y 892 jurídicas. En 188 casos, las declaraciones superaron los 100 mil dólares.
Según datos de la Administración Provincial de Impuestos (API), el 83% de los capitales blanqueados correspondió a dinero, el 10% a bienes registrables y el 7% a inversiones y créditos. La recaudación provincial alcanzó los 758 millones de pesos, que serán utilizados para premiar a contribuyentes cumplidores.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, remarcó que “en Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir; los verdaderos héroes son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”.
Medidas de alivio tributario
La decisión de destinar la recaudación del blanqueo a beneficios para cumplidores se enmarca en las políticas de alivio fiscal que impulsa la provincia. Entre ellas, se devolvieron 964 millones de pesos en saldos a favor de Ingresos Brutos a las cuentas bancarias de contribuyentes.
Además, se implementaron créditos fiscales para sectores como comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, que les permiten aplicar parte o la totalidad de lo abonado en Patente o Impuesto Inmobiliario para reducir el pago de Ingresos Brutos.
Lectura rápida
¿Qué es el Régimen de Regularización de Activos? Es un programa establecido por la Ley Tributaria 14.386 que permite a los contribuyentes regularizar activos no declarados.
¿Quiénes participaron en el blanqueo? Participaron 5.330 personas físicas y 892 jurídicas en la provincia.
¿Cuándo estuvo vigente el régimen? Estuvo vigente desde el 26 de febrero y tuvo dos prórrogas.
¿Dónde se utilizará la recaudación? La recaudación de 758 millones de pesos se utilizará para premiar a contribuyentes cumplidores en Santa Fe.
¿Por qué se implementaron medidas de alivio tributario? Se implementaron para beneficiar a los contribuyentes cumplidores y aliviar su carga fiscal.