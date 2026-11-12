Blanco y Álvarez Agis analizaron el impacto del modelo de Milei en Rosario y su futuro productivo

El diputado provincial Joaquín Blanco y el economista Emmanuel Álvarez Agis presentaron en la Usina Social una nueva edición de un estudio elaborado junto a la consultora PxQ, que releva desde enero de 2024 los efectos de la política económica del gobierno nacional en Santa Fe y Rosario. Según el informe, la ciudad atraviesa un escenario de retroceso productivo, pérdida de empleo y deterioro de los ingresos.

Durante la presentación, Blanco sostuvo que el Gran Rosario se convirtió en "la capital del desempleo" y advirtió que uno de cada cuatro trabajadores activos está en riesgo laboral, ya sea porque no tiene trabajo o porque necesita buscar una segunda ocupación para complementar sus ingresos. También señaló que Santa Fe registra un nivel de cierre de empresas superior al promedio nacional, debido al impacto sobre la industria.

Por su parte, Álvarez Agis describió un esquema económico nacional con sectores ganadores, como el petróleo, el gas, el agro, la energía y la minería, frente a otros perjudicados, entre ellos la construcción, la industria y el comercio, que tienen una fuerte presencia en la economía rosarina. Además, advirtió que las exportaciones agroindustriales comenzaron a perder dinamismo después de la recuperación inicial posterior a la sequía.

Los datos del relevamiento indican que entre enero de 2024 y julio de 2026 se perdieron 3.311 unidades productivas registradas y 21.136 puestos de trabajo en la provincia. A junio de este año, la actividad industrial cayó un 11,9% interanual y el comercio retrocedió un 2,8%. En tanto, la desocupación en el Gran Rosario llegó al 11,5% durante el segundo trimestre de 2026.

Más allá del diagnóstico, Blanco planteó la necesidad de discutir el perfil productivo de la región para las próximas décadas. Propuso fortalecer la protección social y avanzar en una mayor integración metropolitana para coordinar políticas de transporte, recolección de residuos y uso del suelo. "Los rosarinos tenemos que animarnos a liderar el área metropolitana", afirmó, y convocó a elaborar un plan que permita recuperar la actividad económica y generar nuevas oportunidades.