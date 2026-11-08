Bariloche: defensa de Rudnev critica a la Fiscalía por frenar declaración de Makarova

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El abogado Martín Sarubbi, defensor de Konstantin Rudnev, realizó severas críticas al Ministerio Público Fiscal durante la última audiencia en San Carlos de Bariloche, en el marco de la causa que investiga presunta trata de personas.

En este contexto, acusó a los fiscales de intentar bloquear que Elena Makarova, a quien la acusación presenta como presunta víctima, pueda ampliar su declaración a través de un anticipo jurisdiccional de prueba.

"No entiendo por qué se opone. No entiendo por qué, insisto, quieren amordazar a la víctima", expresó Sarubbi ante el juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla.

Su argumentación se centró en una contradicción que considera crucial: la mujer que la Fiscalía señala como víctima desea volver a declarar, pero el propio organismo acusador se opone a esta solicitud realizada por sus abogados.

"Es ni más ni menos que la víctima la que solicita ser escuchada en este contexto", subrayó. Según explicó, Makarova busca aportar nueva información y desconfía de la actuación fiscal. "Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal es el que se desentiende de este pedido", criticó.

Uno de los momentos más contundentes de su exposición se dirigió al argumento de que una nueva declaración podría revictimizar a Makarova. Para Sarubbi, este razonamiento no justifica la negativa a permitir que la propia interesada se exprese.

"Este argumento también es falaz, porque es la víctima la que está pidiendo declarar, es la víctima la que está pidiendo que se respete su derecho a ser oída", enfatizó.

El defensor fue más allá y afirmó que la Fiscalía invierte el sentido de las garantías pensadas para proteger a las víctimas. Explicó que la ley busca evitarles molestias innecesarias durante el proceso penal, pero eso no puede impedir declaraciones que ayuden a esclarecer los hechos.

“La declaración de la víctima es importante”, recalcó, y fue contundente: “Es el propio Ministerio Público Fiscal el que revictimiza al no permitir que la víctima nos cuente, nos diga lo que tiene necesidad de contarnos”.

Además, Sarubbi cuestionó cómo interpreta la Fiscalía que Makarova no se reconozca como víctima de trata. Recordó que en una audiencia previa se sugirió que esta negativa podría ser un indicio de condicionamiento. El abogado rechazó esta idea y propuso otra interpretación: “Por ahí, si la víctima no se reconoce como tal, es porque en definitiva no hubo delito o no fue víctima del delito que se le imputa”.

Agregó que el proceso judicial existe precisamente para determinar lo que realmente ocurrió. “En todo caso hay que escucharla a ella para que eche luz sobre la sospecha del Ministerio Público Fiscal”, insistió.

Para el defensor, no es razonable asumir automáticamente que la negativa de Makarova implica manipulación o falta de autonomía. Según su perspectiva, sus declaraciones deben ser consideradas junto con el resto de las pruebas del expediente, sin ser desestimadas por anticipado solo porque contradicen la hipótesis de la investigación.

Sarubbi también se refirió a los mensajes encontrados en el teléfono de Makarova, que la Fiscalía había presentado como posibles señales de vulnerabilidad o condicionamiento. Aclaró que algunos de esos mensajes recomendaban esperar a un abogado antes de hablar con los investigadores. “Ese consejo no muestra sometimiento, sino el ejercicio más legítimo del derecho más elemental que tiene todo ciudadano a ser defendido”, afirmó.

El abogado solicitó considerar el contexto: una ciudadana rusa que no hablaba castellano y que estaba en un hospital bajo custodia policial. En este sentido, criticó los procedimientos de las primeras detenciones de la causa. “Aquel fatídico día en el que todo ciudadano ruso que pasó por un aeropuerto en la Argentina quedó detenido”, señaló.

También cuestionó si no era el propio Ministerio Público Fiscal el que vulneró a una víctima al tenerla retenida en un hospital con consigna policial.

Sarubbi desestimó que los videos que piden la libertad de Rudnev o las declaraciones públicas de Makarova sean pruebas suficientes de que ella está condicionada. La Fiscalía incluyó esos materiales entre sus sospechas. Para el defensor, la única manera de despejar cualquier duda sobre la autonomía de la presunta víctima es permitirle declarar y que las partes puedan interrogarla. “Para sacarnos esta duda lo que tenemos que hacer es escucharla”, resumió.

En medio de esta situación, el sociólogo italiano Massimo Introvigne, fundador y director del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR), publicó una extensa respuesta a un artículo de La Nación del 2 de noviembre. Según Introvigne, esa nota se basó en información atribuida a fuentes de la fiscalía de Bariloche.

El académico cuestionó cómo se reconstruyó la historia de Makarova, que fue descrita como una joven con múltiples vulnerabilidades, captada en un contexto de pobreza extrema y sometida a servidumbre y aislamiento en Bariloche. También mencionó a una supuesta mujer embarazada que habría sido captada antes, pero sin detallar quién era ni cuál era su historia.

Frente a esa versión, Introvigne recordó lo que la propia Makarova expresó públicamente. En agosto de 2026, ella publicó su testimonio en Bitter Winter, donde niega haber sido captada, haber sido víctima de trata o haber vivido en condiciones de precariedad, considerando una ficción la historia elaborada por la Fiscalía.

Introvigne sostuvo que la joven habló de manera articulada y que no se han presentado motivos suficientes para descartar su testimonio. La única explicación ofrecida ha sido un supuesto lavado de cerebro que Rudnev seguiría ejerciendo desde su detención en Argentina, a pesar de que ella vive en Rusia desde hace meses.

En cuanto a la audiencia, Sarubbi subrayó que una de las contradicciones más importantes es que el Ministerio Público Fiscal había solicitado una declaración anticipada de Makarova y ahora se opone a un pedido similar. “Lo que no entiendo ahora es la diferencia del Ministerio, porque en un primer momento el Ministerio Público Fiscal planteó esto y ahora se opone. Parece por lo menos contradictorio”, enfatizó.

El abogado también discutió cómo debe interpretarse el artículo 262 del Código Procesal Penal Federal, que permite producir pruebas por anticipado cuando hay razones para creer que no podrán obtenerse durante el juicio. Para respaldar su postura, citó a los juristas Basilico y Daray, quienes abordan las dificultades con testigos que residen en el extranjero.

“Nada asegura que la señora (Makarova) vaya a regresar”, sostuvo, haciendo referencia a que ella vive en Rusia y a que la situación internacional podría complicar su participación en un juicio oral. La guerra entre Rusia y Ucrania fue otro de sus argumentos principales. Sarubbi admitió que el conflicto no es nuevo, pero advirtió que su continuidad y un posible agravamiento podrían crear obstáculos imprevistos. “Estamos corriendo el riesgo de que el día de mañana, a pesar de que exista convenio de cooperación, a pesar de que (Makarova) se pueda conectar, estamos corriendo el riesgo de que eso no suceda”, expresó.

Además, mencionó que aún no había podido interrogarla personalmente y que una audiencia anticipada le permitiría ejercer ese derecho. Al cerrar su exposición, volvió a cuestionar la oposición fiscal: “¿Cuál es el perjuicio? Lo que no entiendo es cuál es el perjuicio de que la víctima declare bajo esta modalidad”.

Finalmente, el juez Gómez Constenla rechazó el anticipo jurisdiccional de prueba, argumentando que no se demostró un riesgo concreto de que Makarova no pueda declarar en un eventual juicio.

Mientras tanto, la defensa de Rudnev mantiene que escuchar y confrontar a fondo a la mujer que niega ser víctima es esencial para esclarecer la acusación de trata de personas.

Agencia NA