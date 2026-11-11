Arrestaron a un joven por el ataque a mujeres trans en Palermo

FOTO: Arrestan a un joven por el ataque a mujeres trans en Palermo

Un adolescente fue arrestado este miércoles, acusado de participar en el ataque reciente contra un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo, según informaron las autoridades.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 13, que se especializa en casos de discriminación y está a cargo de Andrea Scanga, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, lograron identificar y detener al joven.

El delito que se le imputa al detenido, según los agentes de la Policía de la Ciudad, se clasifica como 'lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género'.

La captura del sospechoso se consiguió gracias a un trabajo conjunto de diversas unidades del CIJ y del MPF de la Ciudad, que incluyó evaluaciones médico-legales a las víctimas en la sede de la Fiscalía, donde se confirmaron lesiones leves; análisis de perfiles de redes sociales que difundieron las imágenes de las agresiones que se hicieron virales, y se identificaron a sus usuarios; además de la colaboración de empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para verificar titularidades de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación, así como el relevamiento de cámaras de seguridad.

Gracias a este trabajo interdisciplinario, se identificaron siete perfiles de interés en la investigación, de los cuales dos pertenecen a personas menores de edad. Se llevaron a cabo tareas de campo con el personal policial asignado al CIJ, lo que permitió constatar siete domicilios en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con los resultados obtenidos, la fiscalía solicitó allanamientos que resultaron en la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de varios dispositivos electrónicos que serán analizados. La investigación sigue abierta para localizar a los demás responsables del ataque, y hay otras órdenes de detención en curso.

La agresión se produjo en la madrugada del 2 de noviembre, cuando un grupo de entre 50 y 60 jóvenes atacó a las mujeres trans, en su mayoría trabajadoras sexuales, utilizando palos, piedras y otros objetos contundentes, lo que dejó un saldo de seis heridas leves y llevó al colectivo a presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

AgenciaNA