FOTO: Aprobado el Plan para Salvaguardar los Palmares Nativos del Picudo Rojo en Argentina

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – La Administración de Parques Nacionales ha dado luz verde al Plan de Acción destinado a la protección de los palmares nativos, bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que implementará las medidas necesarias. Esta decisión se produce tras la prórroga de la alerta fitosanitaria, que se extiende por dos años adicionales en todo el territorio nacional.

La alerta fitosanitaria fue inicialmente declarada en octubre de 2024 y se extendía hasta el 21 de junio de 2026, en respuesta a la amenaza del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus). Su objetivo es reforzar las medidas de prevención, detección, contención y erradicación de esta plaga.

En 2025, el directorio adoptó criterios y medidas para enfrentar la situación, lo que resultó en la prórroga de la alerta hasta el 30 de junio de 2028. Este plan incluye la creación de una Mesa Técnico-Operativa enfocada en el diseño y ejecución de un plan específico contra el Picudo Rojo.

El Plan de Acción establece lineamientos técnicos y operativos que abarcan la evaluación de riesgos, monitoreo, detección temprana y estrategias de prevención, contención y control. También asigna responsabilidades a las distintas instituciones y establece mecanismos para una mejor coordinación y seguimiento.

Las acciones previas a cualquier emergencia son consideradas herramientas clave para la gestión integral del riesgo, ya que fortalecen las capacidades institucionales y permiten una respuesta rápida y coordinada ante posibles afectaciones ambientales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la normativa fitosanitaria vigente y se adapta a las particularidades de la gestión de las Áreas Protegidas Nacionales, que resguardan palmares emblemáticos como los Yatay (Butia yatay), Pindó (Syagrus romanzoffiana) y Caranday (Copernicia alba), presentes en parques como El Palmar, Iberá, Mburucuyá y Río Pilcomayo.

Los expertos destacan que las acciones de prevención y detección temprana son esenciales para el manejo de invasiones biológicas, aumentando las posibilidades de erradicación y minimizando los impactos ecológicos y económicos.

La implementación de criterios homogéneos en las Áreas Protegidas contribuye a proteger la biodiversidad y conservar las especies de palmeras, asegurando así la preservación de los valores de conservación que competen a la administración.

Frente a los estándares establecidos, se ha aprobado el Plan de Acción contra el Picudo Rojo y se ha decidido que las Direcciones Nacionales de Conservación y de Operaciones, junto a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, asignen los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones propuestas.