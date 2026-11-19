Antes de ser trasladado a Córdoba, procesaron a Renato Tabella por el femicidio de Tatiana Fernández
En la provincia mediterránea, va a ser indagado por el femicidio de Daniela Villalba.
FOTO: Renato Tabella, procesado por el femicidio de Tatiana Fernández, será indagado en Córdoba
Renato Iván Tabella, señalado como el responsable del doble femicidio de Tatiana Micaela Fernández y Daniela Villalba, fue procesado y embargado en el marco de la investigación del crimen que tuvo lugar en el barrio de Retiro, Buenos Aires. Esta decisión judicial se produjo antes de que se autorice su traslado a Córdoba para ser indagado por otro femicidio.
El juez Guillermo Rongo dictó la prisión preventiva y un embargo por un monto de $501.594.565, imputando a Tabella por los delitos de robo y homicidio doblemente agravado en relación con el caso de Fernández, quien fue asesinada el 24 de octubre de este año, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.
El siguiente paso en la causa es su traslado a Córdoba, donde se lo acusa de haber cometido el femicidio de Villalba el 19 de octubre. Las autoridades judiciales han indicado que su permanencia en Córdoba será de un máximo de 20 días, durante los cuales está programada su indagatoria por parte del fiscal Pablo Camacho.
Existen dudas sobre si Tabella brindará declaraciones, ya que en el caso de Fernández se sospecha que no lo hará. Las expectativas sobre su comportamiento durante la indagatoria son inciertas.
Autopsias a las víctimas
La autopsia de Tatiana Fernández determinó que su muerte fue causada por asfixia mecánica por compresión, además de presentar lesiones defensivas leves en las muñecas. En el caso de Daniela Villalba, la autopsia reveló que fue degollada y que presentaba heridas cortantes en los brazos, lo que indica un posible intento de defensa.
Lectura rápida
¿Quién es Renato Tabella?
Es el acusado del doble femicidio de Tatiana Fernández y Daniela Villalba.
¿Qué se ha decidido en su contra?
Fue procesado con prisión preventiva y embargado por un monto significativo.
¿Cuándo ocurrieron los crímenes?
Tatiana Fernández fue asesinada el 24 de octubre y Daniela Villalba el 19 de octubre.
¿Qué sucederá en Córdoba?
Tabella será indagado por el femicidio de Villalba durante su traslado.
¿Qué revelaron las autopsias?
Fernández murió por asfixia mecánica y Villalba fue degollada.
[Fuente: Noticias Argentinas]