Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado la decisión de prohibir la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2, tras identificar un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 7557/2026, publicada en el Boletín Oficial, e incluye la cancelación de las autorizaciones de comercialización y los registros sanitarios de todas las especialidades medicinales que contengan este principio activo, ya sea como único ingrediente o en combinación con otros.

La decisión se basó en una evaluación exhaustiva del equilibrio entre los beneficios terapéuticos y los posibles efectos adversos del medicamento. Para esta determinación, la ANMAT consideró estudios científicos recientes, nuevas evidencias sobre la seguridad de la rosiglitazona y reportes internacionales de farmacovigilancia.

Uno de los elementos clave en esta decisión fue la evaluación realizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que concluyó que los riesgos asociados al uso de la rosiglitazona superaban sus beneficios y que no existían medidas adecuadas para mitigar dichos riesgos.

La disposición abarca todas las especialidades medicinales que contengan rosiglitazona, sin importar su presentación o si están combinadas con otros principios activos. Entre los productos que quedan afectados se encuentra GLIMIDE 8 MG, fabricado por Laboratorio Beta S.A.

Además de cancelar las autorizaciones y registros, la ANMAT ha ordenado a los laboratorios retirar de inmediato del mercado todas las unidades disponibles y notificar al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) sobre el cumplimiento de esta medida.

La rosiglitazona está destinada a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su función principal es aumentar la sensibilidad del organismo a la insulina, hormona clave para regular los niveles de glucosa en sangre. La decisión de la ANMAT se fundamenta en que, a la luz de la evidencia disponible, el perfil de seguridad de esta sustancia ha dejado de considerarse favorable frente a los riesgos cardiovasculares identificados.