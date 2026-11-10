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Allanaron una vivienda en Baigorria y encontraron cocaína, marihuana y dinero

La Fiscalía investiga a un joven de 21 años por presuntas ventas al menudeo en Remanso Valerio. La Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva tras el procedimiento.

10/11/2026 | 13:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Un joven de 21 años quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días, acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico en la zona de Remanso Valerio, en Granadero Baigorria. La medida fue dispuesta este martes en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El fiscal Diego Giro le atribuyó la venta de cocaína y marihuana desde una vivienda ubicada en un pasillo con ingreso por avenida Los Plátanos al 800. Según la investigación, la actividad se habría desarrollado entre el 6 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, cuando fue detenido.

Durante el allanamiento, el joven entregó 85,5 gramos de marihuana. Además, los efectivos secuestraron otros envoltorios y restos de esa sustancia, 0,5 gramos de cocaína, semillas de cannabis y $531.600 en efectivo. También encontraron un teléfono celular, anotaciones, tijeras con vestigios de marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento.

En el procedimiento también se incautaron cuatro cartuchos de distintos calibres. La jueza de primera instancia Chiabrera formalizó la imputación y dispuso la prisión preventiva efectiva por 90 días, con prórroga automática en caso de que la Fiscalía presente el requerimiento acusatorio.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un joven de 21 años.

¿Por qué fue detenido? Por comercializar estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la zona de Remanso Valerio, en Granadero Baigorria.

¿Cuánto tiempo estará en prisión? 90 días en prisión preventiva efectiva.

¿Qué se encontró durante el allanamiento? Se incautaron 85,5 gramos de marihuana, 0,5 gramos de cocaína, $531.600 en efectivo y otros elementos relacionados.

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