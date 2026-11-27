El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar una segunda propiedad en Pilar y ponerla bajo custodia judicial, luego de un pedido en ese sentido formulado por el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica).

La medida busca preservar pruebas en la causa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos, ante la sospecha de que allí se trasladaron bienes desde la quinta de Villa Rosa vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Según reveló una investigación periodística de TN basada en documentación registral y catastral, una empresa que se encuentra bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos sumó una segunda propiedad de alto valor en el partido bonaerense de Pilar.

Se trata de Real Central SRL, firma que ya figura en el expediente judicial vinculado a una mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa y que, de acuerdo con documentos obtenidos por el canal televisivo, aparece desde el 23 de mayo de 2025 como titular de una quinta de 24.150 metros cuadrados situada en la intersección de las calles Ramos Mejía y Tomás Espora, en la localidad de La Lonja.

La propiedad, que según los registros de ARBA posee una superficie edificada cercana a los 880 metros cuadrados, incluye varias construcciones destinadas a viviendas, quinchos y galpones. La valuación fiscal del inmueble alcanza los 99,9 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada por TN.

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La nueva adquisición aún no forma parte de las actuaciones judiciales que analizan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de Real Central SRL, causa que actualmente tramita en el fuero federal y que busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una serie de inmuebles de elevado valor patrimonial.

Según la investigación periodística, la quinta de La Lonja experimentó durante 2025 una importante transformación edilicia. El predio, que anteriormente funcionó como casa de retiros vinculada a una congregación religiosa, fue remodelado e incorporó nuevas instalaciones, entre ellas una cancha de pádel y una piscina.

Además, esta propiedad presenta características arquitectónicas similares a la residencia de Villa Rosa que dio origen a la investigación, incluyendo techos y portones de chapa negra, además de esculturas ecuestres en los jardines. El informe periodístico menciona que la pasión por los caballos es uno de los rasgos frecuentemente asociados al dirigente de la AFA Pablo Toviggino, aunque no atribuye formalmente la titularidad de los inmuebles a dirigentes deportivos.

La investigación judicial se inició a partir de las operaciones realizadas por Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes aparecen vinculados a la compra de propiedades a través de Real Central SRL. Los investigadores analizan si ambas personas actuaron como posibles testaferros debido a que, según la hipótesis bajo evaluación, no registrarían capacidad económica suficiente para justificar la adquisición de los bienes incorporados al patrimonio de la sociedad.

De acuerdo con documentación incorporada al expediente y citada por TN, entre mayo de 2024 y mayo de 2025, la empresa habría adquirido al menos ocho propiedades, entre ellas la mansión de Villa Rosa, dos unidades funcionales en el country Ayres Plaza, otros inmuebles en Pilar y tres departamentos ubicados en el barrio porteño de Belgrano. La quinta de La Lonja no figuraría en ese relevamiento inicial.

La investigación también menciona la instalación de una nueva sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Pilar, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Mercedes y Alfonsín, cuya adquisición y posterior cesión a la entidad deportiva también fue objeto de informes periodísticos previos.

Paralelamente, existen otras actuaciones judiciales que analizan bienes registrados a nombre del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en distintos puntos del país. No obstante, hasta el momento no se informó imputación alguna contra los dirigentes mencionados en relación con la propiedad de la quinta de La Lonja ni respecto de las operaciones investigadas a través de Real Central SRL.

La causa continúa bajo análisis de la Justicia federal, que busca determinar la verdadera titularidad de los inmuebles y el origen de los fondos utilizados para su adquisición.