FOTO: Allanamiento en Claypole: hombre mostró armas en redes durante la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) – Un hombre fue objeto de un allanamiento en su hogar tras ser acusado de mostrar en sus redes sociales armas durante la visita del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

El domingo 8 de noviembre, la Dirección de Investigaciones Cibercrimen recibió un informe relacionado con las tareas preventivas que se llevaron a cabo por la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione. Durante estas investigaciones, se detectó un perfil de Facebook bajo el nombre de Miguel Ángel Carrizo (usuario Miguel.Angel.Carrizo), en el que se exhibían armas de fuego y municiones.

Con base en esta información, el magistrado ordenó que se realizaran tareas investigativas para confirmar el domicilio del sospechoso. Personal especializado logró establecer que el investigado residía en la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown.

Una vez que se recolectaron suficientes elementos de prueba, el fiscal Juan Pablo Arci, del departamento de Lomas de Zamora, solicitó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2, presidido por Juan Tomás Rodríguez Ponte, la autorización para realizar un allanamiento.

Con el visto bueno, se ejecutó el procedimiento donde se identificó al involucrado, Miguel Ángel Carrizo, de 38 años, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Durante el allanamiento, se encontraron varios elementos, incluyendo una carabina semiautomática con un cargador que contenía 24 municiones, una escopeta de repetición con 37 cartuchos 12/70 y un arma de puño con dos cargadores que contenían 17 municiones.

Se verificó que todas las armas contaban con la documentación de Renar, Tenencia y Portación, por lo que no se llevó a cabo el secuestro de los elementos mencionados, ni se tomó ninguna medida adicional respecto al identificado.