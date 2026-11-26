FOTO: Alerta por crecidas en ríos de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones por El Niño

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) – La situación hídrica en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones se ha vuelto crítica debido a la crecida de los ríos, un fenómeno vinculado a El Niño. La Prefectura Naval Argentina ha emitido alertas en varias ciudades a raíz de este evento.

En particular, el Río Paraná está experimentando niveles de crecida alarmantes, con registros preocupantes en distintas localidades. En Rosario, el río se mantiene "estacionario" a 4.95 metros, mientras que en San Lorenzo se encuentra en "alerta estacionario" a 5.36 metros y en San Javier se registra un nivel "estacionario" de 7.40 metros.

Las autoridades han destacado que "el agua llegó en noviembre a su pico más alto del siglo en el territorio rosarino, arrastrando camalotes hacia las costas, mientras que Reconquista, San Javier y Santa Fe se encuentran en nivel de evacuación".

Por otro lado, el Río Uruguay también presenta niveles preocupantes, lo que ha llevado a que las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones se mantengan en alerta, y se continúan con las evacuaciones debido a las inundaciones que ya se están produciendo.

La Entidad Binacional Yacyretá ha informado que, en el transcurso de noviembre, el comportamiento hidrológico ha sido similar al de meses anteriores, con un caudal afluente que supera el promedio en un 82% (14.100 m³/s, según datos de 1971-2025).

Ante la previsión de que los caudales seguirán en aumento por las intensas lluvias pronosticadas, se han reabierto las 18 compuertas de Yacyretá. Esta medida se toma en un contexto de alerta y preocupación por el impacto de la situación en las comunidades afectadas.

Las autoridades instan a la población a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de evacuación y los operativos de seguridad establecidos por los expertos.