Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de niveles amarillo y naranja para este martes debido a un sistema de tormentas que afectará a ocho provincias: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Corrientes.

La mayor precaución se centra en áreas específicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde se ha establecido una advertencia de nivel naranja por el riesgo de fenómenos climáticos más severos y potencialmente peligrosos.

Según la información proporcionada por el organismo, en todas las zonas incluidas en los avisos se anticipa que las tormentas traerán abundante precipitación en cortos períodos, descargas eléctricas continuas, posibilidad de granizo y ráfagas intensas de viento.

El cronograma de las tormentas para este martes

El organismo meteorológico ha especificado los horarios y regiones donde se prevé que la inestabilidad se manifieste en cada jurisdicción:

Durante toda la jornada: Misiones y Formosa estarán bajo vigilancia por mal tiempo desde la mañana hasta el final del día.

Por la mañana: Las lluvias y tormentas se desarrollarán en la primera mitad del martes en el este de Salta, el norte y este de Santiago del Estero, y el norte de Santa Fe.

Mañana y tarde: La inestabilidad se prolongará durante gran parte del día en Corrientes y Chaco.

Por la noche: Hacia el final de la jornada, los núcleos de tormenta se activarán en el sector este de Jujuy.

Agencia NA