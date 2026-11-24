Alerta meteorológica: ocho provincias en riesgo por tormentas fuertes y lluvias intensas
El SMN advirtió sobre fenómenos potencialmente peligrosos para este martes en el norte del país y el Litoral.
FOTO: Alerta meteorológica: ocho provincias en riesgo por tormentas fuertes y lluvias intensas
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de niveles amarillo y naranja para este martes debido a un sistema de tormentas que afectará a ocho provincias: Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Corrientes.
La mayor precaución se centra en áreas específicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde se ha establecido una advertencia de nivel naranja por el riesgo de fenómenos climáticos más severos y potencialmente peligrosos.
Según la información proporcionada por el organismo, en todas las zonas incluidas en los avisos se anticipa que las tormentas traerán abundante precipitación en cortos períodos, descargas eléctricas continuas, posibilidad de granizo y ráfagas intensas de viento.
El cronograma de las tormentas para este martes
El organismo meteorológico ha especificado los horarios y regiones donde se prevé que la inestabilidad se manifieste en cada jurisdicción:
Durante toda la jornada: Misiones y Formosa estarán bajo vigilancia por mal tiempo desde la mañana hasta el final del día.
Por la mañana: Las lluvias y tormentas se desarrollarán en la primera mitad del martes en el este de Salta, el norte y este de Santiago del Estero, y el norte de Santa Fe.
Mañana y tarde: La inestabilidad se prolongará durante gran parte del día en Corrientes y Chaco.
Por la noche: Hacia el final de la jornada, los núcleos de tormenta se activarán en el sector este de Jujuy.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué alertas se emitieron?
Se emitieron alertas de niveles amarillo y naranja para ocho provincias debido a tormentas.
¿Cuáles son las provincias afectadas?
Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones y Corrientes.
¿Cuál es el riesgo en ciertas provincias?
En Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa se prevén fenómenos climáticos intensos y peligrosos.
¿Qué condiciones climáticas se esperan?
Se anticipan lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento.
¿Cuál es el cronograma de las tormentas?
Las tormentas afectarán a las provincias a lo largo del día, con distintos horarios de impacto.
[Fuente: Noticias Argentinas]