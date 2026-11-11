Alerta amarilla por tormentas en el Litoral y el norte del país este miércoles
El SMN advierte sobre un frente inestable que traerá lluvias, posible granizo y ráfagas en Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Jujuy durante la jornada del miércoles.
FOTO: Alerta amarilla por tormentas en el Litoral y el norte del país este miércoles
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla para este miércoles debido a la posibilidad de tormentas de diversas intensidades que afectarán a varias regiones del Litoral y del norte del país.
Según el informe del organismo, los fenómenos de inestabilidad se manifestarán entre la mañana y la tarde en sectores de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Jujuy.
Las áreas bajo alerta enfrentarán condiciones meteorológicas adversas que podrían incluir fuertes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de viento significativas.
Las proyecciones oficiales indican que las lluvias podrían acumular entre 20 y 50 milímetros. Sin embargo, el organismo nacional ha señalado que estos niveles podrían ser superados localmente si se desarrollan núcleos de tormenta severos.
Lectura rápida
¿Qué se ha emitido?
Una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.
¿Quién emitió la alerta?
El Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se espera el mal tiempo?
El miércoles, con fenómenos de inestabilidad entre la mañana y la tarde.
¿Dónde afectará principalmente?
En Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Jujuy.
¿Qué fenómenos se anticipan?
Se esperan lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de viento.
[Fuente: Noticias Argentinas]