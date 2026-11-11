FOTO: Alerta amarilla por tormentas en el Litoral y el norte del país este miércoles

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla para este miércoles debido a la posibilidad de tormentas de diversas intensidades que afectarán a varias regiones del Litoral y del norte del país.

Según el informe del organismo, los fenómenos de inestabilidad se manifestarán entre la mañana y la tarde en sectores de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Jujuy.

Las áreas bajo alerta enfrentarán condiciones meteorológicas adversas que podrían incluir fuertes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de viento significativas.

Las proyecciones oficiales indican que las lluvias podrían acumular entre 20 y 50 milímetros. Sin embargo, el organismo nacional ha señalado que estos niveles podrían ser superados localmente si se desarrollan núcleos de tormenta severos.