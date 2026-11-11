Alegatos finales en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por homicidio

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- La Fiscalía inicia hoy los alegatos de cierre en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado del homicidio de Cristian Díaz ocurrido en 2018. La semana pasada, la querella solicitó 11 años y 2 meses de prisión para el artista.

En el día de hoy, se espera que el fiscal general Sandro Abraldes, en representación del Ministerio Público Fiscal, desarrolle los alegatos de cierre. Aún se mantiene en secreto la pena que se pedirá contra el músico.

La próxima audiencia está programada para el viernes 13, cuando la defensa presentará su análisis ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, centrándose en las pruebas presentadas y solicitando una resolución específica para "Pity". Se anticipa que se abordarán las nulidades planteadas durante el debate.

Los alegatos de la querella se llevaron a cabo el pasado 6 de noviembre. En esa ocasión, el abogado Fabián Améndola solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el abogado pidió que la sentencia se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario y que Álvarez tenga la posibilidad de realizar salidas laborales para reparar el daño a las víctimas.