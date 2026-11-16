FOTO: Agravaron la imputación al profesor de rugby que agredió a un médico en una pizzería de Córdoba

Buenos Aires, 16 de noviembre -- La Justicia ha modificado este lunes la imputación contra Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby que se encuentra en prisión tras agredir de manera violenta a un hombre en una pizzería del barrio Docta, en la ciudad de Córdoba.

Inicialmente, el acusado enfrentaba cargos por lesiones leves y amenazas, pero la Fiscalía UTI 22, dirigida por Paula Bruera, ha recalificado los delitos a lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

El incidente tuvo lugar el sábado 7 de noviembre, cuando Díaz atacó al médico Mauro Sampietro, a quien acusó de "mirar" a su esposa en el establecimiento, propinándole cerca de diez golpes de puño. Según el parte médico, la víctima sufrió fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

En respuesta a estos acontecimientos, el Club Universitario de Córdoba decidió separar de inmediato a Díaz, quien también enfrentará una suspensión como socio, medida que permanecerá vigente hasta que se resuelva judicialmente el caso.

El abogado de Sampietro, Nicolás Villafañe, ha señalado que se presentará un antecedente de un incidente ocurrido en 2024, donde el rugbier se vio involucrado en una discusión de tránsito que culminó con su arresto por lesiones graves.