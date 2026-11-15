A 34 años del caso Barreda, revés judicial para sobrinos y estreno de película biográfica

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Este domingo se cumplen 34 años desde el brutal cuádruple femicidio perpetrado por el odontólogo Ricardo Barreda en 1992, cuando mató a escopetazos a su esposa, sus dos hijas y su suegra en su casa de La Plata, y más de tres décadas después el caso volvió al centro de la escena por un fallo clave sobre la herencia de la propiedad y el estreno de una película biográfica.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó el mes pasado a dos sobrinos de Gladys McDonald, la esposa asesinada, del expediente de expropiación de la casona de la calle 48 entre 11 y 12.

El tribunal revocó una resolución previa y dio la razón al Fisco bonaerense al determinar que el grado de parentesco de Mariana y Emilio Tomás Arreche excede el límite legal para heredar los bienes, mientras que las partes reconocidas solicitaron hace pocos días abrir la causa a prueba para definir finalmente el monto de la indemnización estatal.

El litigio civil lleva más de 13 años de trámite debido a que Barreda fue declarado judicialmente "indigno" para heredar a sus víctimas, y actualmente mantiene enfrentadas a la Provincia de Buenos Aires, que busca abonar la valuación fiscal del inmueble, con los herederos reconocidos que reclaman el valor de mercado.

La propiedad donde ocurrieron los crímenes, que durante años estuvo abandonada y cuyos bienes muebles -como los históricos autos Ford Falcon y DKW- ya habían sido declarados en abandono formal y retirados, fue declarada de utilidad pública para funcionar como un centro de prevención y asistencia integral a víctimas de violencia de género.

Por su parte, el caso recuperó fuerte visibilidad pública a fines de agosto con el estreno mundial en Prime Video de la película Barreda, dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, que corrió el foco de la trivialización mediática de los años noventa para poner el acento en la violencia machista previa a la masacre.

La producción contó con las actuaciones de Carla Peterson en el papel de Gladys McDonald, Mercedes Morán como la suegra Elena Arreche, y Maite Lanata y Margarita Páez interpretando a las hijas Cecilia y Adriana.

El filme abordó cómo la figura del odontólogo fue convertida durante décadas en un ícono de consumo popular con canciones, remeras y estampitas, un fenómeno que también había generado polémica a fines de 2025 con el estreno de la serie documental Barreda, el odontólogo femicida en la plataforma Flow, donde las declaraciones del músico Gustavo Cordera justificando al asesino provocaron un fuerte repudio.

A ese circuito comercial alrededor del criminal se sumó también el año pasado la puesta a la venta de sus famosos anteojos por 25 millones de pesos, ofrecidos por una allegada que lo visitaba en sus últimos años de internación.

La masacre ocurrió el mediodía del 15 de noviembre de 1992 en la vivienda de dos plantas del centro platense, donde Barreda tomó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 tras una discusión doméstica y disparó primero contra su esposa Gladys McDonald (57) y su hija menor Adriana (24) en la cocina.

Luego subió a la planta alta y asesinó a su suegra Elena Arreche (86), para finalmente matar a su hija mayor Cecilia (26) cuando bajaba las escaleras, tras lo cual simuló un robo en la casa, tiró el arma en un canal de Punta Lara y se fue a pasar la tarde a un hotel alojamiento con una amante antes de regresar por la noche y llamar a la policía.

Durante el juicio oral realizado en 1995, la defensa intentó sostener la inimputabilidad por un supuesto delirio, mientras el propio Barreda justificó los crímenes alegando que sufría constantes "humillaciones y destrato" por parte de las cuatro mujeres, a quienes acusaba de apodarlo "Conchita".

La Cámara Penal de La Plata rechazó el planteo de la defensa y lo condenó a prisión perpetua por triple homicidio calificado y homicidio simple, pena que comenzó a cumplir en la Unidad Penal N° 9 de La Plata hasta que en 2008 obtuvo el arresto domiciliario al superar los 70 años.

Ese beneficio le fue revocado en varias oportunidades por violar las condiciones de salida -como cuando fue fotografiado caminando por el barrio porteño de Belgrano o circulando en auto-, hasta que finalmente en marzo de 2016 la Justicia declaró extinguida su pena por el tiempo transcurrido.

Tras recuperar la libertad definitiva y atravesar problemas de salud y falta de vivienda fija, Barreda pasó sus últimos años internado en el geriátrico Del Rosario, ubicado en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde falleció el 25 de mayo de 2020 a los 83 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.