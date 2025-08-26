Murió a los 88 años Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico
Su compañero de grupo ha confirmado la triste noticia en la red social X
26/08/2025 | 09:50Redacción Cadena 3
FOTO: Dúo Dinámico (Foto: rtve.es)
Audio. Murió a los 88 años Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico.
Siempre Juntos
La muerte de Manolo de la Calva, figura emblemática del grupo el Dúo Dinámico, ha sido confirmada este martes por su compañero Ramón Arcusa a través de su perfil oficial en la red social X. Tenía 88 años.
La noticia marca el final de una era para la música popular española, al perder a uno de los integrantes más carismáticos y queridos del tándem.
La comunicación del deceso provino directamente de Ramón Arcusa, quien expresó en su mensaje: “Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”.
Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.— Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025
No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo Dinámico, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.
Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw
En el ámbito personal, Manolo de la Calva compartía su vida con Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos: Vicky de la Calva, reconocida diseñadora de joyas, y Daniel. La familia, que siempre mantuvo un perfil discreto.
Informe de Chema Forte.
