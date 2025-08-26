En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Silvina Ledesma

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Murió a los 88 años Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Su compañero de grupo ha confirmado la triste noticia en la red social X

26/08/2025 | 09:50Redacción Cadena 3

FOTO: Dúo Dinámico (Foto: rtve.es)

  1.

    Audio. Murió a los 88 años Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico.

    Siempre Juntos

    Episodios

La muerte de Manolo de la Calva, figura emblemática del grupo el Dúo Dinámico, ha sido confirmada este martes por su compañero Ramón Arcusa a través de su perfil oficial en la red social X. Tenía 88 años.

La noticia marca el final de una era para la música popular española, al perder a uno de los integrantes más carismáticos y queridos del tándem.

La comunicación del deceso provino directamente de Ramón Arcusa, quien expresó en su mensaje: “Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”.

La vida de uno de los iconos femeninos más transgresores del arte y la moda: tiroteaba pintura sobre sus propios cuadros como acto político.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el ámbito personal, Manolo de la Calva compartía su vida con Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos: Vicky de la Calva, reconocida diseñadora de joyas, y Daniel. La familia, que siempre mantuvo un perfil discreto.

Informe de Chema Forte.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

¿Quién falleció recientemente?
Manolo de la Calva, integrante del grupo el Dúo Dinámico.

¿Cuándo se confirmó su muerte?
El martes, aunque la fecha exacta no se especifica en el artículo.

¿Cómo se comunicó la noticia?
A través de un mensaje de Ramón Arcusa en la red social X.

¿Con quién compartía su vida Manolo?
Con Mirna Carvajal, y tuvieron dos hijos.

¿Qué legado deja Manolo de la Calva?
Un impacto significativo en la música popular española como parte de Dúo Dinámico.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho