Murió a los 88 años Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

La muerte de Manolo de la Calva, figura emblemática del grupo el Dúo Dinámico, ha sido confirmada este martes por su compañero Ramón Arcusa a través de su perfil oficial en la red social X. Tenía 88 años.

La noticia marca el final de una era para la música popular española, al perder a uno de los integrantes más carismáticos y queridos del tándem.

La comunicación del deceso provino directamente de Ramón Arcusa, quien expresó en su mensaje: “Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”.

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.



No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo Dinámico, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.



— Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

En el ámbito personal, Manolo de la Calva compartía su vida con Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos: Vicky de la Calva, reconocida diseñadora de joyas, y Daniel. La familia, que siempre mantuvo un perfil discreto.

Informe de Chema Forte.

