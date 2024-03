Llevó el dinero en una carretilla para pagar una boleta de luz

Darío Villaruel es un vecino de Huinca Renancó, localidad al sur de Córdoba. En una carretilla llevó casi un millón de pesos en billetes de 100 para pagar la boleta de la luz que le cobraba la cooperativa del pueblo.

"No podemos pagar sumas millonarias, un millón de pesos en luz por un negocio. Estamos por cerrar varios negocios porque no podemos enfrentar los gastos. La última factura de luz fue 840.000 pesos para el negocio y 150.000 en una casa particular", señaló Darío a Cadena 3.

Para juntar la cuantiosa suma pidió algunos billetes a amigos, y sacó dinero de sus ahorros.

"Los comerciantes de Huinca no pedimos subsidio sino el precio que tiene Río Cuarto o Córdoba. Vienen a hacer política pero en avión y helicóptero no saben lo que pagamos en luz", lamentó.

El comerciante señaló que en el Imperio del sur el precio de las tarifas ronda los 7.000 pesos y en su localidad ya ronda las seis cifras.

Además, asegura que la boleta anterior fue de 380.000 pesos.

"Tengo una pequeña chacinería y todo lo que vendo es cerdo. Tengo que cerrar porque si se junta no puedo seguir pagando", indicó.

Consultado por el precio de la electricidad, dice que desde la cooperativa argumentan que es caro el precio del kilovatio, por lo que comerciantes como Darío están a la espera de la presentación de un recurso de amparo por parte de la entidad.

Por caso, en Realico, La Pampa, localidad a 28 km de Huinca, pagan por luz los comercios entre 100.000 y 150.000 pesos, y los domicilios particulares entre 15.000 o 20.000.

"Yo tengo 30.000 pesos diarios de luz y trabajo de lunes a lunes", manifestó.

Entrevista de Siempre Juntos