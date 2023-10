Incendios afectan distintos puntos de Córdoba: hay casas quemadas y evacuados

Bomberos combaten distintos focos de incendio en las localidades cordobesas de San Clemente, Potrero de Garay, Trinchera (Balnearia) y uno complicado ubicado entre Tala Huasi e Icho Cruz, en el valle de Punilla, en una tarde en el que hubo complicaciones en distintos puntos de las sierras de Córdoba.

El ministro de Desarrollo Social provincial, Carlos Massei, dijo que en la zona de San Antonio, Cuesta Blanca, Icho Cruz y Tala Huasi hay 60 evacuados.

Además, se quemaron en su totalidad dos viviendas: una en Icho Cruz y otra en Tala Huasi.

En la zona entre Tanti y Cabalanga comenzó uno de los focos más importantes, pero que debido a los fuertes vientos se trasladó hacia el sector de Icho Cruz.

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, había solicitado en diálogo con Cadena 3: "Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacúe y baje hacia Icho Cruz". Piden también no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

Trabajaban en la zona tres aviones hidrantes y dotaciones de bomberos voluntarios para interrumpir el avance del fuego.

Complica el panorama un fuerte viento norte, con ráfagas que en algunos casos superan los 60 kilómetros por hora.

Según las autoridades, el incendio habría sido provocado accidentalmente por un joven de 27 años, quien manifestó haber iniciado una fogata para hacer un café, la cual se habría descontrolado por el viento que habría propagado el fuego. El mismo quedó detenido.

Incendios en distintos puntos de Córdoba

Otro incendio se encuentra en San Clemente. Se trata de un reinicio del foco que había sido apagado. Trabajan en la zona bomberos voluntarios de la zona, junto con personal del ETAC y 2 aviones hidrantes.

El tercer foco, que ya fue contenido, tuvo lugar en la zona de Barranca Yaco, jurisdicción de Sinsacate, donde trabajó el cuartel de Bomberos de Jesús María, con un avión hidrante en la zona. En esa zona se quemó una autobomba del cuartel de Totoral. Las autoridades provinciales anticiparon que cubrirán el costo.

El fuego inició allí aparentemente por chispas generadas por un trabajo en las vías del tren con amoladoras por el que fueron puestos a disposición de la Justicia cuatro personas.

Por otra parte, se informó un incendio en Unión de los Ríos, jurisdicción de Potrero de Garay, donde se envió un helicóptero. En horas de la tarde fue contenido

También fue contenido un foco de una amplia superficie en Trinchera, jurisdicción de bomberos voluntarios de Balnearia.

"Las condiciones climáticas no son favorables, con fuertes vientos y temperaturas de más de 30°", agregó.













Precisamente, las llamas que se originaron en una zona ubicada entre Cabalango y Tanti, avanzaron hacia Tala Huasi e Icho Cruz, lugar en donde ahora se concentra la mayor tarea de bomberos, agentes del ETAC y siete aeronaves hidrantes, una de los cuales carga sus depósitos de agua en el lago San Roque.

Los 30 vecinos evacuados y autoevacuados permanecen en el SUM de la comuna de Tala Huasi y retornarán a sus hogares cuando las autoridades consideren asegurado el perímetro en donde se localizan sus viviendas.

En este sector del departamento Punilla se sumaron a las acciones personal de Protección Civil provincial, Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, Policía, y Municipios y Comunas, entre otros. Teniendo en cuenta que hubo algunas casas quemadas, se evalúa la situación general de toda la región por donde pasó el fuego.

En el incendio de Barranca Yaco un camión de los bomberos voluntarios de Totoral fue consumido por las llamas, aunque sin consecuencias personales. Esta zona sigue con puntos calientes y perímetros inestables.

También permanecen con actividad los focos de la zona conocida como unión de los ríos, en Potrero de Garay, y en Trinchera, jurisdicción de Balnearia.

Para las próximas horas se mantienen las condiciones meteorológicas con un contexto cálido, viento intenso y baja humedad relativa lo que configuraría un riesgo extremo de incendios y la posibilidad de disminuciones importantes de visibilidad por polvo levantado por el viento.

El martes el incremento de temperatura en toda la provincia ascendería a registros que podrían superar los 32º con picos de 35º. El viento continuará con fuertes ráfagas.

Aportes a municipios y comunas

Ante esta situación, desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad se otorgaron Ayudas del Tesoro Provincial por un millón de pesos a cada una de las siguientes localidades: Icho Cruz, Tala Huasi, Cuesta Blanca, Cabalango y San Antonio de Arredondo. En tanto, Sinsacate recibió 500 mil pesos.

Informe de Abelardo Fonseca y Eric Italia.