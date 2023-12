Desgarrador testimonio de un testigo de la tragedia en el club de Bahía Blanca

Un testigo de la tragedia en el club de Bahía Blanca compartió con una amiga un audio -que se hizo viral- en el que le relata el dantesco episodio que vivió el pasado sábado, cuando un feroz temporal azotó la ciudad y dejó al menos 13 muertos y 14 heridos.

“El sábado volví a nacer”, comienza su relato.

“Yo estaba ahí en las gradas donde se derrumbó la pared. Para que te des una idea, era una pared de 15 metros de largo por 9 de altura, hecha de ladrillo. Se cayó entera arriba de los padres que estábamos esperando por el show de patín de nuestros hijos”, contó.

“De repente, por el viento, se abrió un ventiluz. Nos pareció raro porque es un ventiluz que está sellado hace un montón de años y se abrió de forma muy violenta”, continuó.

Y prosigue: “Al minuto empecé a ver que el techo se empezaba amover y empezaron los gritos. Bajé corriendo las escaleras y cuando estaba en la segunda grada se desmoronó la pared”.

“En tres segundos todo se vino a pique. Los escombros me pasaban por arriba de la cabeza. Escuchaba gritos desgarradores, de esos que no has escuchado nunca en tu vida”, añadió.

“Cuando se disipó la polvareda, lo que vi no te lo puedo describir: gente aplastada, sangrando, sin miembros, con quebraduras expuestas”, relató.

“Pude rescatar a una mujer que tenía la pierna sangrando y el pie le colgaba del jean. Ella me decía “buscá a Zoe”. Yo le decía “quién es Zoe” y ella me decía “mi hija”, agregó.

Lo que vi no lo puedo describir

El feroz temporal dejó al menos 13 muertos y 14 heridos. Los servicios de emergencia estaban colapsados. “Estuvimos una hora a la buena de Dios. Las ambulancias llegaron hora y media después”, narró.

“Si esto hubiera sucedido una vez empezado el show, hubiera sido una catástrofe”, aseveró.

Informe de Siempre Juntos.