La madre de Cecilia pide justicia, pero se resigna: "Está muerta, eso es seguro"

Gloria Romero, la madre Cecilia Strzyzowski, describió el calvario que vive desde la desaparición de su hija. “Cecilia está muerta, eso es seguro. Dicen que la descuartizaron y la tiraron a los chanchos”, dijo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

La mujer contó detalles de la masiva manifestación de este miércoles y aseguró: “Que haya presos es gracias a la prensa. Estamos cansados de la impunidad. Ayer le di el micrófono a muchas madres que pasaron por lo mismo que yo, pero no hubo cobertura mediática. Esto tuvo repercusión porque estaba involucrado Sena, sino mi hija era una negrita más”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otro lado, arremetió contra Jorge Capitanich: “Me dolió del discurso del gobernador que dijo que no avalaba la violencia, entonces qué carajo hacía con Emerenciano. Estas PASO se tendrían que haber suspendido. Desde que esto salió en los medios de Fiscalía me dijeron que estaban a disposición”.

Y, sobre la familia Sena, indicó: “Yo no tenía contacto con mis suegros. Sé que manejan los planes sociales en los barrios. Tenían doble vida, tenían aspecto de pobres, pero son millonarios. Decían que los perseguían porque eran pobres y piqueteros. Cecilia quería que él estudie y lo despeguen de los piqueteros”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En tanto, sobre los posibles móviles del presunto crimen, Gloria reveló: “Ella podía saber algo que no querían que se sepa. La familia Sena no quería a Cecilia. Decía que no estaban casados”.

“Me quieren callar, si me pasa algo ya saben quién fue”, advirtió, e informó: “Yo no estoy pidiendo donaciones. No den dinero porque hay quienes quieren aprovechar”.