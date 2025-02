Insólito: un hombre en muletas robó en una estación de servicio

Un insólito robo tuvo lugar en una estación de servicio de San Lorenzo, donde un hombre con muletas y una pierna amputada, sustrajo un celular y una suma de dinero. Noelia, empleada del establecimiento, relató los detalles del incidente ocurrido a las 9 de la mañana.

San Lorenzo: entró a robar en una pierna, en muletas y nadie se dio cuenta.



Se llevó dinero y el celular de una empleada: "Fue la única persona rara que vi a la mañana", dijo a #SiempreJuntos por Cadena 3 Rosario.



Gentileza: 11 Noticias

"Yo estaba trabajando en la entrega a las 6 de la mañana, atendiendo gente. Mi compañero también estaba atendiendo del otro lado cuando este señor entró a la garita donde tenemos nuestras cosas personales", explicó Noelia a Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. El ladrón revisó los cajones y se llevó su celular, así como aproximadamente 8000 pesos que estaban en un cajón.

El robo pasó desapercibido en el momento. "Resulta que me doy cuenta media hora después, cuando voy a ver mi celular para ver si mi hija me había mandado un mensaje y no estaba", comentó. La empleada recordó que el ladrón era la única persona "rara" que vio durante la mañana, lo que le hizo pensar en él inmediatamente al notar la falta de su teléfono.

Noelia describió al sospechoso: "Tenía una remera negra con vivos amarillos. No era de Central, porque tenía como manchas amarillas". A pesar de su condición física, el ladrón mostró destreza al entrar y salir rápidamente del lugar.

La estación de servicio está ubicada en Napoleón Peña y Avenida San Martín, en pleno centro de San Lorenzo. Noelia mencionó que es la primera vez que ve a esta persona y que otros empleados sugirieron que podría ser de Fray Luis Beltrán o de Rosario. "No sé si habrá alguno parecido, pero la verdad que no", añadió.

A pesar de este robo, Noelia aseguró que no ha habido problemas de inseguridad en el establecimiento en los últimos tiempos, destacando que "no hubo violencia, al menos". La situación ha generado preocupación y se espera que la búsqueda policial sea efectiva, considerando las características del sospechoso.