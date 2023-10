Estaciones de servicio de Rosario continúan sin abastecimiento

Estaciones de Servicio de la ciudad, en su mayoría de YPF, continúan sin abastecimiento según informó el móvil de Cadena 3 Rosario.

Sin embargo, hay bocas de expendio de Shell y Axion que no tienen.

Desde la YPF de España y Rioja señalaron que cerca de las 15 horas estarían llegando los camiones abastecedores.

“Cuando me quede sin nafta tendré que andar caminando o en bicicleta. Los argentinos estamos acostumbrados a estas cosas. No hacemos nada, nos quejamos”, dijo un consumidor que arribó a la estación de servicio y se encontró que no había combustible.