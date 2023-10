Estaciones de servicio de Rosario comienzan a normalizar su situación

Las estaciones de servicio de la ciudad comenzaron a poco a normalizar su situación, luego de un fin de semana con faltante de combustibles.

En la mañana de este lunes, el móvil de Cadena 3 había podido confirmar el desabastecimiento en bocas de expendio de YPF, Shell y Axion. Sin embargo, entrada la tarde los camiones cisterna fueron arribando para proveer los combustibles.

“Cuando me quede sin nafta tendré que andar caminando o en bicicleta. Los argentinos estamos acostumbrados a estas cosas. No hacemos nada, nos quejamos”, dijo un consumidor que arribó a la estación de servicio y se encontró que no había combustible durante la mañana del lunes.

Juan José Aranguren, exsecretario de Energía en la gestión de Mauricio Macri, cuestionó al Gobierno nacional por la escasez de combustible y expresó: “Hay una falta de política energética, esto con Macri no pasaba. Hoy vivimos una situación absurda en el país de Vaca Muerta. Falta lo elemental, que es que el combustible esté en la calle”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Aranguren comentó: “Tenemos falta de precios. Basta cruzar el charco para ver lo que cuesta el combustible en Uruguay. Cuando no hay producción en las refinerías, hay que importar. Pero faltan dólares y se posterga el ingreso de los barcos de importación”.