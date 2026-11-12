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Walter Samuel no seguirá en su cargo como ayudante de Lionel Scaloni en la selección

Lo confirmó el entrenador en la conferencia de prensa en la que se anunció su renovación como DT de Argentina.

12/11/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

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Walter Samuel, Lionel Scaloni y Pablo Aimar.

FOTO: Walter Samuel, Lionel Scaloni y Pablo Aimar.

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Walter Samuel dejó su cargo como ayudante técnico de la Selección argentina. La salida del exdefensor se confirmó en una conferencia de prensa, donde Lionel Scaloni, el director técnico, anunció que su colaborador no continuaría en el cuerpo técnico. 

En la misma, Scaloni anunció la extensión de su contrato con la selección argentina hasta 2030, con la intención de dirigir un tercer Mundial. Sin embargo, la baja de Walter Samuel se consideró significativa para el equipo.

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El entrenador expresó su agradecimiento hacia Samuel, quien había sido parte importante del cuerpo técnico. "Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino", afirmó Scaloni. 

Además, confirmó que la despedida de Samuel se llevará a cabo en los próximos amistosos ante Uruguay y Costa Rica. "Estará estos dos partidos. Esperamos hacerlo lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio", agregó el DT.

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Lectura rápida

¿Quién dejó su cargo en la Selección argentina?
Walter Samuel dejó su cargo como ayudante técnico.

¿Quién anunció la salida de Samuel?
Lionel Scaloni anunció la salida en una conferencia de prensa.

¿Cuál es el futuro de Scaloni con la selección?
Scaloni extendió su contrato con la selección argentina hasta 2030.

¿Cuándo se realizará la despedida de Samuel?
La despedida de Walter Samuel se llevará a cabo en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

¿Por qué es significativa la salida de Samuel?
La baja de Walter Samuel se consideró significativa para el equipo por su importante rol en el cuerpo técnico.

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