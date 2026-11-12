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Scaloni renovó su contrato y seguirá en la selección hasta el Mundial 2030

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni", señaló el presidente de la AFA. 

12/11/2026 | 15:42Redacción Cadena 3

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó la continuidad del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al menos, hasta el Mundial 2030.

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", expresó Tapia en conferencia de prensa.

Luego, llegó el turno de hablar del entrenador campeón del mundo y dijo: "Estoy feliz, la verdad que a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión”.

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Y agregó: “Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo importante. A partir de ahora comienza un momento importante en nuestro proceso donde daremos lugar a chicos que vienen empujando de atrás. Esperamos la paciencia de todo el mundo. Son chicos que tienen un potencial enorme, pero todavía no están para darnos las cosas de los Messi o Di María, los Otamendi. Necesitamos que todos entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos”.

El entrenador informó una dura baja en su cuerpo técnico ya que Walter Samuel no seguirá formando parte del mismo: “Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo. Agradecimiento socio para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino. Estará estos dos partidos. Esperamos hacerlo lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio”.

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Argentina jugará un amistoso ante Uruguay este viernes desde las 20 en La Bombonera y Scaloni se refirió a la capitanía de ese partido: “En principio, si está Emiliano (Martínez), el capitán será Emiliano; si no está y ataja Gero (Rulli), el capitán será Gero, por una cuestión que lo merece. Siempre ha tenido un comportamiento increíble, es un chico muy respetado y está desde el primer momento con nosotros”.

En desarrollo

Lectura rápida

¿Quién confirmó la continuidad del entrenador?
Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó la continuidad del entrenador.

¿Quién es el entrenador mencionado?
El entrenador mencionado es Lionel Scaloni.

¿Hasta cuándo se confirmó su continuidad?
Se confirmó su continuidad hasta al menos el Mundial 2030.

¿Dónde se realizó el anuncio?
El anuncio se realizó en una conferencia de prensa.

¿Por qué es un día especial?
Es considerado un día especial para toda la familia del Fútbol Argentino.

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