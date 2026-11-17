FOTO: El momento del ingreso de Mariano Troilo en lugar de Lisandro Martínez.

El defensor cordobés Mariano Troilo cumplió su sueño y debutó con la camiseta de la Selección Argentina este martes en el estadio Mario Alberto Kempes, durante el amistoso ante Costa Rica.

El zaguero del Parma de Italia ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lisandro Martínez, cuando el partido ya estaba 5-0 a favor del equipo de Lionel Scaloni. Se trata del 74º debutante en la era del técnico santafesino.

Troilo había sido citado por primera vez en junio de 2025, pero no sumó minutos en aquella oportunidad. Más de un año después, y consolidado en el fútbol italiano, finalmente estrenó la Albiceleste en su propia provincia.

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Su paso por Belgrano

Surgido de las inferiores del “Pirata”, “Nano” debutó en Primera el 3 de agosto de 2023 ante Claypole por la Copa Argentina. En Belgrano disputó más de 50 partidos y convirtió dos goles. Su gran rendimiento lo llevó a ser transferido al Parma en agosto de 2025 en la venta más cara de la historia del club cordobés.

Actualidad en Italia

En el Parma de la Serie A, Troilo se afianzó como una de las opciones en la zaga. En la presente temporada acumula una docena de presentaciones entre liga y Copa Italia, con continuidad y buenas actuaciones que le valieron el regreso a la convocatoria de Scaloni.