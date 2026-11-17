Nico Paz volvió a aparecer, sacó un derechazo infernal y marcó otro golazo ante Costa Rica
El mediocampista del Como italiano hizo una gran jugada y puso el 3-0 parcial para Argentina.
17/11/2026 | 21:08Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Paz sacó un derechazo infernal. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
A los 38 minutos del primer tiempo, Nico Paz volvió a aparecer y convirtió su segundo gol de la noche para poner el 3-0 parcial de Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.
El mediocampista del Como recibió un pase filtrado de Enzo Fernández, controló, aguantó la marca, encaró en gambeta y, casi sin ángulo, sacó un potente derechazo que se metió en el arco rival.
Con este tanto, Paz completó un doblete y se consagró como una de las grandes figuras del partido en el cierre del año de la Selección de Lionel Scaloni.
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PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO!
A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU— TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026
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Cuatro minutos después, Prestianni asistió a Julián Álvarez sobre el costado izquierdo del área grande, para que el “9” supere a su marcador en el mano a mano y saque un bombazo alto de zurda, convirtiendo el 4-0.
Ya en el segundo tiempo, Franco Mastantuono con una gran pelota en cortada de Perrone hacia el costado derecho del área, para que el exjugador de River defina de primera al 5-0.
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Fútbol internacional. La selección argentina se florea y golea 5-0 a Costa Rica en el Kempes: seguilo en vivo
El encuentro se disputa desde las 20 con arbitraje del brasilero Bruno Arleu y el VAR a cargo de su compatriota Rodrigo Guarizo. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Quién anotó el segundo gol para Argentina?
Nico Paz anotó el segundo gol para Argentina.
¿Qué resultado se logró en el primer tiempo?
El resultado fue 3-0 a favor de Argentina contra Costa Rica.
¿Quién asistió a Julián Álvarez?
Prestianni asistió a Julián Álvarez para el cuarto gol.
¿Qué hizo Franco Mastantuono en el segundo tiempo?
Franco Mastantuono definió de primera para el 5-0 tras una asistencia de Perrone.
¿Quién es el entrenador de la selección argentina?
El entrenador de la selección argentina es Lionel Scaloni.