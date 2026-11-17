A los 38 minutos del primer tiempo, Nico Paz volvió a aparecer y convirtió su segundo gol de la noche para poner el 3-0 parcial de Argentina frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

El mediocampista del Como recibió un pase filtrado de Enzo Fernández, controló, aguantó la marca, encaró en gambeta y, casi sin ángulo, sacó un potente derechazo que se metió en el arco rival.

Con este tanto, Paz completó un doblete y se consagró como una de las grandes figuras del partido en el cierre del año de la Selección de Lionel Scaloni.

/Inicio Código Embebido/

PFFFFF, ¡PERO QUÉ GOLAZO, NICO! A los 38', Paz convirtió su doblete y puso el 3-0 de Argentina ante Costa Rica. https://t.co/N5ZpoOBOxU — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

/Fin Código Embebido/

Cuatro minutos después, Prestianni asistió a Julián Álvarez sobre el costado izquierdo del área grande, para que el “9” supere a su marcador en el mano a mano y saque un bombazo alto de zurda, convirtiendo el 4-0.

Ya en el segundo tiempo, Franco Mastantuono con una gran pelota en cortada de Perrone hacia el costado derecho del área, para que el exjugador de River defina de primera al 5-0.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/