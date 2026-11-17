FOTO: La Selección argentina quiere cerrar el 2026 con una alegría.

La selección argentina cierra el año 2026 este martes con un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.

El encuentro, que se jugará desde las 20, se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del brasilero Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Guarizo. El cotejo se puede seguir a través de Cadena 3 Argentina, Telefe y TyC Sports.

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La selección argentina llega a este encuentro luego de la floja actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026, con una sonrisa.

La primera llegada del partido fue del seleccionado argentino, a los cuatro minutos, con una recuperación y ataque rápido para que Julián Álvarez toque atrás para Enzo Fernández, cuyo derechazo se fue cerca del segundo palo.

La Selección argentina abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, con una gran jugada colectiva de derecha hacia el centro en la que combinaron Álvarez y Fernández, para que Nicolás Paz reciba y abra el pie izquierdo, colocando la pelota contra el segundo poste.

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