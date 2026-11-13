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Argentina empata sin goles con Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense: seguilo en vivo

El encuentro se juega, desde las 20, en "La Bombonera". El cotejo se disputa con baja asistencia de público. Transmite Cadena 3.

13/11/2026 | 20:40Redacción Cadena 3

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Julián Álvarez, una de las cartas de gol de la selección nacional.

FOTO: Julián Álvarez, una de las cartas de gol de la selección nacional.

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La Selección argentina tiene un interesante desafío este viernes a la noche: enfrenta a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata.

El encuentro, que se disputa desde las 20, se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", y cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3.

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La Selección argentina, que ya arregló la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico, llega a esta nueva fecha FIFA luego de la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró luego de 21 años inigualables de carrera con la "Albiceleste".

En sus últimas presentaciones, la Argentina no tuvo problemas para derrotar 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Sin embargo, Uruguay se presenta como un más que interesante desafío para poner realmente a prueba a los subcampeones del mundo, que en los últimos años sólo jugaron amistosos contra rivales de muy bajo nivel.

Uruguay, por su parte, se encuentra en plena renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Con Diego Forlán como director técnico, la "Celeste" viene de caer 3-1 contra Japón, para luego golear 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India en la última fecha FIFA.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La Selección argentina enfrenta a Uruguay en un clásico del Río de la Plata.

¿Quiénes son los protagonistas del encuentro? La Selección argentina y Uruguay.

¿Cuándo se jugará el partido? Este viernes a las 20 horas.

¿Dónde se disputará el encuentro? En el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera".

¿Por qué es relevante este partido? Es un desafío importante para la Selección argentina tras la despedida de Lionel Messi y la renovación de Uruguay tras su fracaso en el Mundial 2026.

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