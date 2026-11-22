El Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Provincial del Centenario realiza más de 2.500 procedimientos anuales, entre estudios diagnósticos y tratamientos terapéuticos. Desde su puesta en funcionamiento, en noviembre de 1995, acumula más de 35.000 intervenciones.

En el marco de su 30° aniversario, el servicio organizó el simposio “Hemodinamia Centenario: 30 años”, una jornada de actualización profesional que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario.

El encuentro contó con actividades de formación destinadas a estudiantes avanzados de Medicina y profesionales vinculados con la atención de urgencias. Se abordaron temas como cardiopatías congénitas del adulto, enfermedad vascular periférica e infarto agudo de miocardio.

El secretario de Tercer Nivel de Salud, César Pauloni, destacó el trabajo del equipo y el fortalecimiento de la salud pública. “Además de contar con tecnología de punta, hay un trabajo en red que es muy importante y da buenos resultados”, señaló.

Por su parte, la directora del Hospital Centenario, Claudia Perouch, recordó la trayectoria del servicio y su crecimiento en tecnología y prestaciones. También resaltó la importancia de la capacitación permanente, la docencia y la formación de residentes y profesionales de posgrado.

Un servicio clave para las urgencias cardiovasculares

Actualmente, Hemodinamia cuenta con dos salas equipadas, un espacio para la preparación de materiales y un área de recuperación de pacientes. La estructura permite atender de manera permanente urgencias cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio, y realizar intervenciones como la angioplastia coronaria con colocación de stent.

El servicio también forma parte de una red de atención que articula el trabajo de hospitales de Rosario con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El objetivo es facilitar la detección y derivación urgente de pacientes que necesitan una angioplastia primaria.

El jefe del Servicio de Cardiología, Pedro Zangroniz, explicó que la red pública de atención del infarto funciona desde hace 12 años y permite mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento.

“Con el Ministerio de Salud y una buena organización entre los diferentes efectores se ha podido optimizar la atención de este tipo de pacientes y generar una red que es modelo a nivel nacional”, afirmó.

Zangroniz agregó que durante los últimos 12 años se atendieron más de 2.500 pacientes con infarto agudo de miocardio. Según indicó, la coordinación entre los distintos efectores permitió una detección más temprana y una derivación urgente para recibir tratamiento.