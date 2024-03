Amenazaron de muerte a Nelson Castro en Rosario: "Van a terminar como Cabezas"

Nelson Castro, periodista enviado por TN como corresponsal a Rosario para cubrir la ola de violencia narco, enfrentó una amenaza de muerte junto a su equipo al llegar a la ciudad santafesina.

El mensaje recibido por el cronista Sebastián Domenech decía: “Decile que si llega a Seguí y Oroño, lo sacamos a tiros. El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá. Atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño… fuera de Rosario. Si no, van a terminar como José Luis Cabezas”.

El propio Castro comentó: “Nos enteramos viniendo hacia acá, la verdad es que no lo sabíamos. Nos enteramos a través de lo que está contando ahora Sebastián. Estamos impactados, porque claramente es una demostración de lo que está pasando aquí”.

El periodista también señaló que durante una transmisión en vivo, un joven se negó a hablar frente a la cámara por miedo a exponerse. Además, dos taxistas también evitaron hablar por temor.





El periodista Sebastián Domenech recibió, de un número desconocido, tres mensajes intimidatorios dirigidos a Nelson Castro, el conductor de Telenoche: "Van a terminar como Cabezas", subrayaron en referencia al reportero gráfico asesinado. pic.twitter.com/OiXphpB9tY — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 11, 2024

