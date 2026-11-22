River recibe a Lanús, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19, se lleva a cabo en el Estadio Monumental y cuenta con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

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River llega a este encuentro en medio de un muy flojo semestre que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

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Luego se dio la llegada de Leonardo Ponzio como DT interino y una serie de resultados positivos que le permitieron al "Millonario" terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.

Lanús, por su parte, tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.

River tuvo la primera llegada del partido cuando iban siete minutos del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que Giovanni González pudo bajar al área para la aparición de Nicolás Otamendi, que se llevó la pelota por delante y no pudo empujarla al gol.

Una grave patada de Carlos Izquierdoz sobre el costado derecho de la cara de Otamendi termina en un penal. El “Millonario” abrió el marcador a los 14 minutos y de penal con un tiro fuerte y bajo de Thiago Almada.

Lanús tuvo su primer acercamiento a los 28 minutos, con una subida por izquierda y pase al medio para Allan Wlk, que recibió libre ante una defensa desacoplada pero no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, que achicó de forma efectiva y le puso el cuerpo al remate.

Solo tres minutos después, Eduardo Salvio pisó el área por derecha y metió un centro buscapié para el derechazo potente de Ramiro Carrera, que Beltrán alcanzó a desviar, pero no le logró sacar destino de gol.

Partido en desarrollo

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