River consiguió un importante triunfo ante Banfield en el debut de Ponzio como técnico interino
"El Millonario" venció a su rival, de visitante, por 3-2 con goles de Driussi, Almada y Correa. Sepulveda marcó los dos del "Taladro".
FOTO: Thiago Almada en el partido ante Banfield. (Foto:Prensa CARP)
River Plate consiguió un importante triunfo por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura ante Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como director técnico, tras la renuncia de Eduardo Coudet.
"El Millonario" venció a su rival, de visitante, por 3-2 con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa. Sepulveda marcó los dos del "Taladro".
El delantero Sebastian Driussi anotó el primer gol del encuentro para River, tras una gran pared con Ángel Correa que por arriba de la defensa lo asistió y el delantero en una mágnifica volea, adelanta en el marcador al conjunto visitante.
El Ruso Rodríguez le había atajado el penal a Almada, pero tras una revisión en el VAR, se declaró invasión por lo que se repitió y el jugador que salió de Vélez cruzó la pelota y esta vez, convirtió el 2-0 en el debut de Ponzio en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.
A los 18 minutos del segundo tiempo, Banfield logró descontar con un cabezazo de Sepulveda tras una atajada de Santiago Beltrán.
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Lectura rápida
¿Qué equipo juega este domingo?
River Plate se enfrentará a Banfield.
¿Quién es el nuevo director técnico de River?
Leonardo Ponzio asume como técnico interino.
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el partido?
El encuentro está programado para el domingo a las 15 en el Estadio Florencio Solá.
¿Cuál es la situación actual de River?
El equipo se encuentra en la decim cuarta posición de la Zona B con cuatro puntos.
¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores?
Deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible en el Torneo Clausura.
[Fuente: Noticias Argentinas]