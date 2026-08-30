River consiguió un importante triunfo ante Banfield en el debut de Ponzio como técnico interino

River Plate consiguió un importante triunfo por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura ante Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como director técnico, tras la renuncia de Eduardo Coudet.

"El Millonario" venció a su rival, de visitante, por 3-2 con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa. Sepulveda marcó los dos del "Taladro".

El delantero Sebastian Driussi anotó el primer gol del encuentro para River, tras una gran pared con Ángel Correa que por arriba de la defensa lo asistió y el delantero en una mágnifica volea, adelanta en el marcador al conjunto visitante.

El Ruso Rodríguez le había atajado el penal a Almada, pero tras una revisión en el VAR, se declaró invasión por lo que se repitió y el jugador que salió de Vélez cruzó la pelota y esta vez, convirtió el 2-0 en el debut de Ponzio en el banco de suplentes del conjunto de Núñez.

A los 18 minutos del segundo tiempo, Banfield logró descontar con un cabezazo de Sepulveda tras una atajada de Santiago Beltrán.

En desarrollo

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.